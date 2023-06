(Adnkronos) - Iga Swiatek vince per la terza volta in carriera il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam 2023 che si concluderà domani sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la ceca Karolina Muchova, numero 43 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 dopo due ore e 46 minuti.