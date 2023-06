Il parco del Castello di Monticello d’Alba si rifà il look [FOTO E VIDEO]

Presentato ieri nell’affascinante Sala dei Quadri del Castello di Monticello d’Alba il progetto di valorizzazione e fruizione dell’area parco che circonda il maniero medievale e sovrasta il borgo antico del paese.

Finanziato dal bando PNRR “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” il programma di lavori prevede il recupero del disegno storico del giardino, l’introduzione di nuovi elementi vegetali nel rispetto delle biodiversità esistenti, di un orto, un vigneto e un doppio filare di ulivi, nonché la messa in sicurezza di tutte le scarpate, il completo recupero del sistema di raccolta acque meteoriche e tutta una serie di efficientamenti energetici e di possibilità di fruizione da parte del pubblico, in particolare dedicati alle utenze speciali con disabilità.

“Il castello è stato oggetto di molti lavori negli ultimi venti anni -ha raccontato la proprietaria Elisa Roero di Monticello -, ma la spinta del PNRR ci darà nuove possibilità. Abbiamo partecipato a questo bando, fratello del più conosciuto Bando Borghi, con le idee chiare e un progetto ben strutturato, che coinvolge la comunità monticellese di cui castello e parco fanno parte integrante”.

Infatti il progetto prevede anche attività volte a diffondere e restituire a residenti e visitatori i risultati ottenuti dalle azioni di recupero e di allestimento, con attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e nell’ottica di una corretta interpretazione dei paesaggi Unesco che circondano il luogo, di cui si hanno già tracce nel 1041: il castello, ricostruito dai Malabaila nella seconda metà del XIV° secolo, venne ampliato e modificato nel 1600 e successivamente sul finire del 1700, ed è uno dei più belli e meglio conservati in Piemonte.

Alla conferenza di presentazione hanno partecipato la progettista, architetto Marialuce Reyneri di Lagnasco e l’agronomo Stefano Fioravanzo, con altri specialisti del settore botanico forestale, i sindaci di Monticello d’Alba Silvio Artusio Comba, di Castagnito Carlo Porro e di Priocca Marco Perosino, il direttore del sito Unesco Paesaggi vitivinicoli Langhe Roero e Monferrato Roberto Cerrato, il presidente dell’Ente Turismo Mariano Rabino, il presidente di Turismo in Langa Filippo Ghisi, e un numeroso pubblico.

Nuova vita dunque al parco del castello di Monticello d’Alba, all’insegna di una condivisione dei beni culturali che include e coinvolge il luogo, le persone che lo vivono e i turisti che lo visitano, e vengono a godere delle bellezze di un territorio unico.