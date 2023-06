Il maltempo non ferma la cena di fine anno scolastico a Monastero di Vasco

Si è svolta venerdì 9 giugno a Monastero di Vasco la tradizionale cena per festeggiare la fine dell'anno scolastico, organizzata dalla Pro loco e dal Comune.

Nonostante la pioggia, l'evento si è svolto nella tensotruttura presso il campetto dietro il palazzo comunale, ha registrato un'ottima adesione da parte di alunni, insegnanti e personale scolastico.

"Un enorme grazie ai cuochi ed ai volontari Pro Loco che hanno preparato e servito quasi 200 pasti - commenta il presidente della Pro Monastero Vasco, Andrea Musso - "Nonostante il maltempo, che ci ha costretti a rinunciare alla parte dei gonfiabili e per i quali ringraziamo il Garden Sport di Roccaforte, la serata è stata un successo. Il prossimo appuntamento è per venerdì 21 e sabato 22 luglio. Torniamo, più carichi che mai, con un doppio evento estivo! Segnatevi le date sul calendario e non prendetevi impegni!".