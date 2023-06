"Il torneo più bello del mondo": due giorni di calcio e solidarietà a Canale [FOTO E VIDEO]

Notevole partecipazione di pubblico e ospiti importanti nella due giorni calcistica organizzata da Academy Canale con l’aiuto del Torino Football Club, dell’associazione Nettare e del comune di Canale, allo scopo di raccogliere fondi da destinare a Casa UGI, organizzazione di volontariato che collabora con l’ospedale Regina Margherita di Torino e gestisce gli alloggi per ospitare famiglie con bimbi in terapia.

Sabato pomeriggio si è disputato il torneo fra i pulcini classe 2013, con grande entusiasmo in campo e sugli spalti per la premiazione finale, alla quale ha partecipato Leonardo Bonucci, capitano della Juventus e della Nazionale. Ad accompagnarlo la moglie Martina Maccari, madrina dell’intera manifestazione.

Per la cronaca, il torneo dei piccoli è stato vinto dal Fossano che in finale ha battuto il Parma per 3 a 2.

Domenica mattina sono scese in campo le formazioni composte dai ragazzi usciti dalle cure degli ospedali Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma e Santa Chiara di Pisa. Per loro “Il torneo più bello del mondo”, un momento di grande emozione con il ritorno a praticare sport dopo un periodo difficile e tante energie positive da riversare in campo.

Encomiabile il lavoro svolto dall’associazione UGI in sinergia con il centro ospedaliero del Regina Margherita, a cui saranno destinati i proventi dell’intero torneo canalese. Le famiglie con ragazzi in terapia vengono oggi accolte gratuitamente a Torino da UGI in 22 appartamenti perfettamente attrezzati e autonomi, con la prospettiva di aprirne altri 6 in autunno.

L’evento denominato “La partita più bella del mondo” si è invece svolto nel pomeriggio e ha visto in campo numerosi VIP come il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ex giocatori come Hernanes, Benedetti, Fuser, Semioli e Fabbrini, l’artigiano del pane Fulvio Marino, i musicisti del gruppo Eugenio in Via di Gioia, l’artista Valerio Berruti, lo chef Davide Palluda.

Ospiti e premiati con l’Alter Ego Piedmont, prodotto dall’artista genovese Alessandro Piano, la campionessa di sci alpino Marta Bassino e l’artista autore della 'Bimba' di Alba Valerio Berruti, che ha anche disegnato il logo della manifestazione.

Soddisfatti gli organizzatori, i responsabili dell’Academy Silvia Marchisio e Marco Milano e tutti i loro collaboratori che hanno contribuito al buon esito della manifestazione.