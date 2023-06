Incidenti a Cuneo e Alba, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Auto contro moto, ieri, attorno alle 20, sulla sp 661 nel comune di Murazzano. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Mondovì, fortunatamente non in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente della macchina. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Dogliani, il 118 di Dogliani e i carabinieri di Trinità.

Incidenti anche nella notte. Una vettura si è ribaltata finendo nella scarpata dove sono esposti i mezzi di Massucco Noleggi, in via Savona. I vigili sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo, conseguenze lievi per gli occupanti.

Ben sette le persone coinvolte in un frontale avvenuto verso le 23 ad Alba. Anche in questo caso, nessun ferito ha riportato conseguenze preoccupanti.