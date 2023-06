Una serata sugli strumenti innovativi di pagamento e di incasso elettronico per i cittadini, commercianti e istituzioni

Che differenza c'è tra pagare con il bancomat o con la carta di credito? Come si possono ridurre le commissioni bancarie per i commercianti? Quali sono le opportunità per una pubblica amministrazione con "pagoPA"? Giovedì 15 giugno alle ore 21 presso la Sala del Consiglio comunale di Borgo S. Dalmazzo il Comitato INCONTRARSI, in collaborazione con MONVISO IN MOVIMENTO, organizzano una serata dal titolo Per una dimensione collaborativa dei rapporti economici per rispondere a questi e tanti altri interrogativi sugli strumenti innovativi di pagamento e di incasso elettronico per le realtà commerciali e produttive, cittadini e istituzioni.

“Servono - dice il relatore della serata e editorialista su temi economici Davide Sacchetto - nuove relazioni economiche tra i commercianti e il tessuto sociale che non devono essere in contrapposizione, ma possono aiutarsi a vivere meglio. Serve un nuovo modo di pensare i rapporti tra esercenti, imprenditori, istituzioni pubbliche e bancarie e i cittadini. La conoscenza di questi temi può essere utile per avviare un interessante e virtuoso percorso”.

Spiega Alberto Basso referente del comitato Incontrarsi: “Vogliamo riflettere sui diversi metodi di pagamento elettronico: speriamo di poter fornire suggerimenti utili per un loro uso consapevole ed efficace”. “Continuano - dice Pierpaolo Varrone coordinatore di Monviso - gli incontri in tutta la realtà provinciale con iniziative di cittadinanza attiva. Stiamo riscontrando un crescente interesse che ci stimola a proseguire in questo lavoro”