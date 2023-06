A Manta oggi si inaugura “dIECI”, mostra di Ilaria Bellone"

Oggi, domenica 11 giugno, alle 18, a Manta in Santa Maria del Monastero (in via Rivoira, 11/7) si inaugura la mostra personale intitolata "dIECI" di Ilaria Bellone.

L'esposizione, organizzata dall'associazione Idearte, è curata da Cristina Saimandi in collaborazione con il Comune di Manta.

Saranno esposte le opere realizzate negli ultimi anni di lavoro della giovane artista il cui lavoro si muove tra l'onirico e il reale, la rappresentazione e l'illustrazione, trasmettendo una combinazione di leggerezza e profondità emotiva.

“All'interno di ciascuno di noi – afferma Ilaria Bellone, spiegando le sue opere - ci sono diverse sfaccettature dell'essere, ma ciò che realmente influenza la nostra vita è l'interazione tra le circostanze esterne e le nostre inclinazioni interiori. Ogni situazione può essere vissuta in modo diverso in base allo stato emotivo della persona, alle esperienze passate e alle scelte che compie. Queste suggestioni sono sintetizzate nel concetto buddista dei dieci mondi e del loro reciproco possesso”.

Il ‘vernissage’ di oggi sarà accompagnato dall’intervento musicale del chitarrista Siro Giri.

La mostra, dopo l’inaugurazione di oggi, 11 giugno, sarà visitabile fino a venerdì 30 giugno, con il seguente orario di apertura: venerdì dalle 15,30 alle 19, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Ingresso libero.