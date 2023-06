A Saluzzo riparte Storie Destate: cinque brillanti appuntamenti a Villa Belvedere Radicati

Anche quest’anno le serate estive saluzzesi saranno allietate dall’ormai consueta rassegna teatrale Storie Destate, organizzata dal Teatro del Marchesato che per la prima volta collabora con le altre due compagnie amatoriali di Saluzzo, la compagnia teatrale Primoatto e la compagnia Teatro Prosa Saluzzo. La stagione Storie Destate si compone di cinque brillanti appuntamenti che allieteranno i giovedì sera saluzzesi lungo tutto il corso del periodo estivo, sempre presso Villa Belvedere Radicati a Saluzzo.



Il primo appuntamento è previsto per giovedì 29 giugno alle ore 21 ed è firmato Teatro del Marchesato, che ripropone dopo due anni “Piovono italiani”, una serie di monologhi a due o tre voci che nascono dalla geniale penna di Mattia Torre, autore della famosa serie tv “Boris” e del film “Ogni maledetto Natale”. I brani recitati analizzano con uno sguardo comico e dissacrante le abitudini e le usanze più tipiche e più divertenti del nostro paese. La serata sarà allietata dalle musiche dal vivo dei Sisimizi. Seguirà il giovedì successivo 6 luglio lo spettacolo “Genova Zurigo A/R” a cura della compagnia Teatro Prosa Saluzzo con un testo di Emiliano Palali; una commedia divertente e piena di equivoci e colpi di scena, in cui i due protagonisti scoprono – con grande sorpresa – di avere una particolarità in comune.



Sarà poi il turno di due compagnie ospiti: OFM Company giovedì 3 agosto con “Chiama tu”, testo di Raffaele Lamorte, in scena Federico Fauro e Valentina Sandri, e Mario Bois Spettacoli giovedì 24 agosto con “Tesoro, mi si è ristretto Shakespeare”, testo di Mario Bois. Per concludere la stagione chiuderà giovedì 7 settembre con “Vita di uomini illustri”, un reading comico dai testi di Achille Campanile a cura della Compagnia teatrale Primoatto.



Il costo del biglietto di ogni spettacolo è di 10 euro, per prenotare è possibile contattare il numero 3515718472, contatto che fa riferimento a Villa Belvedere Radicati, la location dove si svolgerà tutta la stagione estiva. È inoltre previsto il servizio bar e apericena del Tiffany Caffè su prenotazione ai numeri 3801387369 o 017547281.



La rassegna estiva Storie Destate curata dal Teatro del Marchesato è in collaborazione con il Comune di Saluzzo, l’associazione Arte, terra, cielo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 o alla mail teatro.marchesato@gmail.com.