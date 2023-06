"Musica nel mondo" inaugura la stagione della Croce Nera di Saluzzo

Sabato 17 giugno alle 21.15 appuntamento con Musica nel Mondo, l’evento che inaugurerà "I Concerti della Croce Nera". Una stagione musicale di sette concerti, da giugno a ottobre, nata dalla partnership tra Voxonus Festival e associazione Collegium Artium, con l’obiettivo di valorizzare l'oratorio della Confraternita della Misericordia di Saluzzo, meglio noto come chiesa della Croce Nera. I concerti vantano il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC, sono organizzati in collaborazione con Rotary Club Saluzzo e godono del patrocinio di Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

IL PROGRAMMA

Il trio composto da Alberto Fantino (fisarmonica), Claudio Gilio (viola) e Maurizio Baudino (chitarra) aprirà una finestra sui generi extra-colti collegando epoche, stili e tradizioni musicali in un viaggio oltre le Colonne d’Ercole. Un percorso che porta i nomi di Piazzolla, Tenco, Bach, Albeniz, Laurenz, Mascagni, Paganini, Louiguy, Velázquez Torres, Jobim, Mendoza y Cortés, che si potrebbe quindi sottotitolare "da Bach a Piazzolla". Sviluppato con l’intento di calare l’ascoltatore nelle varie culture grazie al potere evocativo della musica, Musica nel Mondo è un'esperienza immersiva frutto della ricerca crossover condotta dal Voxonus Festival. Sulle note di alcuni dei più grandi compositori del Sette-Ottocento e su quelle di autori più vicini a noi in linea temporale, gli interpreti saranno un po’ musicisti e un po’ marinai, pronti a traghettare il pubblico da una parte all’altra dell’Atlantico.

"Parlando di bellezza in ambito storico-architettonico l’attenzione non poteva che soffermarsi sulla chiesa della Croce Nera, sede prestigiosa designata per i concerti che si articoleranno in più date con varie declinazioni musicali. La programmazione intende soddisfare i gusti del pubblico coinvolgendo tutto il comprensorio. Collegium Artium ha ritrovato nell’esperienza Voxonus gli aspetti necessari alla promozione della Croce Nera come sede di arte e cultura, eventi e incontri. Da parte nostra, siamo orgogliosi di questa sinergia: troviamo l’aspetto turistico e comunitario, ma anche la volontà di portare avanti un progetto stabile in collaborazione con Comune di Saluzzo, Terres Moviso e Rotary Club". Così Claudio Gilio, direttore artistico di Voxonus Festival e presidente Orchestra Sinfonica di Savona.

"L'inizio della collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona, fortemente voluta dai due presidenti in carica, rappresenta una nuova occasione per l’associazione Collegium Artium che gestisce la Confraternita della Misericordia da 28 anni. L'obiettivo è quello di dar luce a uno spazio pubblico dedito, in questo caso, alla musica barocca e classica. D'altronde la Croce Nera è uno scrigno di bellezza con un'acustica eccezionale, perfetta per concerti di alto livello. Siamo pronti a inaugurare questa nuova stagione musicale". Così la presidente dell'Associazione Collegium Artium Anna Maria Luciano.

IL FESTIVAL E “I CONCERTI DELLA CROCE NERA”

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Oltre Saluzzo, città in cui si svolgono "I Concerti della Croce Nera", in Piemonte la rassegna tocca Torino, Mondovì, Alessandria, Certosa di Pesio, Rittana, Casalborgone, Vercelli, Asti. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro.

Il concerto in programma sarà preceduto da un turno a numero chiuso, alle ore 17, organizzato insieme al Rotary Club Saluzzo.

Ingresso gratuito. Seguirà un rinfresco.

Contatti: cell. 3406172142 | tel. 019824663 | mail: info@orchestrasavona.it

Ufficio stampa: ufficiostampa2@orchestrasavona.it

www.orchestrasavona.it

++ IL CALENDARIO DE "I CONCERTI DELLA CROCE NERA" ++

- SABATO 17 GIUGNO

ore 17* e ore 21.15

Claudio Gilio (viola)

Alberto Fantino (fisarmonica)

Maurizio Baudino (chitarra)

“Musica nel Mondo”

- VENERDÌ 7 LUGLIO

ore 21.15

Claudio Gilio (viola) e Luigi Giachino (pianoforte e arrangiamenti)

“Musica e Cinema”

- VENERDÌ 28 LUGLIO

ore 21.15

Voxonus Quartet

- VENERDÌ 8 SETTEMBRE

ore 21.15

Voxonus Ensemble

“Vivaldi che passione!”

in co-produzione con Accademia del Ricercare

- VENERDÌ 22 SETTEMBRE

ore 21.15

Voxonus Duo e Percussioni

“Il Barocco incontra il Folk”

- VENERDÌ 6 OTTOBRE

ore 21.15

Voxonus Ensemble

Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni”

*Turno di concerto a numero chiuso