A Fossano nasce un nuovo circolo di Fratelli d’Italia

Nasce a Fossano il nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Presidente è Danilo Toti, imprenditore e dirigente sportivo. La nuova realtà organizzativa è stata tenuta a battesimo dal vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, dal segretario provinciale di Cuneo William Casoni, dall’onorevole Monica Ciaburro e dal responsabile enti locali per la provincia di Cuneo Rocco Pulitanò.

Il vice-coordinatore regionale Paolo Bongioanni sottolinea l’importanza del nuovo radicamento di Fratelli d’Italia in città: "Sono contento di questo nuovo percorso che si sta impostando su Fossano. Mette insieme gli esponenti storici con l’ingresso di figure competenti come la consigliera comunale Tiziana Airaldi, che ha appena annunciato la sua adesione al partito. Il presidente Danilo Toti è persona che con il tessuto sociale fossanese ha un rapporto formidabile. Siamo certi che sarà capace di guidare nel modo migliore questa squadra che andiamo a costruire per confermare il successo del centrodestra, ma soprattutto per portare Fratelli d’Italia ad essere il primo partito anche a Fossano con i suoi rappresentanti in consiglio impegnati per l’efficientamento della macchina amministrativa".

Il segretario provinciale di Cuneo, William Casoni: "Con l’apertura del nuovo circolo di Fossano, Fratelli d’Italia si prepara alle elezioni del prossimo anno per incidere con ancora maggiore presenza in città. Apriremo anche una nuova sede fisica, in modo da condurre le prossime campagne elettorali con grande verve. Invitiamo i cittadini fossanesi a prendere contatto con gli iscritti del nuovo Circolo per portare le loro istanze nel programma".

L’onorevole Moniuca Ciaburro: "Oggi anche Fossano parte con l’organizzazione del circolo che vede Danilo Toti presidente, per strutturare il partito in vista delle tornate elettorali del 2024 che vedranno la città protagonista anche del rinnovo dell’amministrazione comunale". Con in più la prospettiva concreta che si possa tornare anche a votare per le Province: "Stiamo lavorando intensamente in Senato per ripristinare l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, anelli fondamentali per l’attuazione del Pnrr ed esercizio di democrazia da parte del popolo. Circoli come quello di Fossano sono il primo anello per ricostruire il collegamento fra i cittadini e le istituzioni e favorire il ritorno della buona politica al servizio di una comunità".

Un valore, quest’ultimo, ribadito anche dal responsabile enti locali per la provincia di Cuneo Rocco Pulitanò: "Con la sua esperienza imprenditoriale e nell’associazionismo sportivo e il suo impegno apprezzato da tutti, Danilo Toti è la figura giusta per guidare questa nuova presenza sul territorio fossanese. Siamo sicuri che il nuovo circolo potrà diventare un punto di riferimento per ricostruire il rapporto fra cittadini e politica che troppo spesso negli ultimi anni è venuto meno generando disaffezione e astensionismo".

Cinquantun anni, amministratore di due società nel mondo dell’energia (Dives e Anyway Green) e direttore generale del Salice, con la sua scuola calcio da 330 iscritti e una squadra di volley femminile, il neo-presidente Danilo Toti dichiara: "Accetto quest’incarico con spirito assolutamente propositivo per far sì che Fossano abbia un volto nuovo su cui poter puntare nel futuro, cercando di essere vicino a tutte le realtà del Fossanese per ascoltare le proposte e le esigenze, portare avanti progetti nuovi e dare alla città il futuro che merita".