Emanuele Bolla, FdI Alba: “Pronti per le prossime elezioni comunali”

Il 9 giugno scorso, data simbolo ad un anno dalle prossime elezioni, il circolo albese di Fratelli d’Italia ha dato avvio alla propria attività elettorale presentando la serata aperta al pubblico “365+1 giorni al voto”

Di fronte ad una sala gremita si sono alternati gli interventi di Emanuele Bolla, assessore comunale di Alba, dell’on. Fabrizio Comba, coordinatore regionale del partito, dell’on. Monica Ciaburro, dell’on. Marcello Coppo, del capogruppo in Regione Paolo Bongioanni, di William Casoni, coordinatore provinciale del partito, del sindaco di Alba Carlo Bo e del presidente della Regione Alberto Cirio.

I saluti dei partiti alleati, Forza Italia e Lega, sono stati portati dagli assessori Elisa Boschiazzo e Lorenzo Barbero, che hanno espresso la loro disponibilità a contribuire al successo della coalizione, evidenziando in modo particolare la grande collaborazione in Giunta con l’assessore Emanuele Bolla e con il sindaco Carlo Bo.

Nel suo intervento, Emanuele Bolla ha evidenziato il significato dell’iniziativa, affermando: “Ad un anno esatto dalle prossime elezioni abbiamo lanciato la nostra sfida verso il futuro. Nonostante il covid, che ha indubbiamente spostato l’attenzione dell’amministrazione nei primi anni di governo, sulla messa in sicurezza della popolazione, il primo mandato dell’amministrazione Bo è stato un mandato ricco di risultati e caratterizzato da una grande azione di programmazione di quelle grandi opere che in pochi anni cambieranno il volto della città. Abbiamo fatto moltissimo in tutti i settori strategici, con una grande collaborazione con gli altri partiti politici e con un buon contributo dal mondo delle liste civiche. Sappiamo che nel prossimo mandato Fratelli d’Italia avrà un ruolo determinante, nel solco della continuità pragmatica impostata da questi anni di amministrazione dal sindaco Carlo Bo: in questi anni abbiamo dato molto e siamo pronti a proseguire il nostro impegno in modo ancora più forte, assicurando iniziative concrete nell’interesse della città e finalizzate alla crescita e alla risoluzione dei problemi degli Albesi”.

Rispetto ai punti programmatici centrali nella proposta di Fratelli d’Italia ad Alba, Emanuele Bolla ha spiegato: “Avevamo promesso maggiore centralità dei quartieri nella nostra azione e abbiamo mantenuto questo impegno costituendo i nuovi quartieri, creando eventi specifici nelle aree meno centrali e lavorando alle manutenzioni. Il lavoro non è ancora completo, in alcune aree della città abbiamo incontrato delle difficoltà, su cui stiamo lavorando e dove presto dimostreremo che con costanza ed impegno si può intervenire sui problemi difficili. Abbiamo lavorato tantissimo sui grandi eventi, con risultati straordinari, mentre ora la sfida del futuro si sposta sul favorire un maggiore dialogo e collaborazione tra le varie realtà cittadine che fanno proposte sempre di alto livello. Ci siamo molto impegnati sul fronte dell’incremento turistico, con una capillare attività di promozione e valorizzazione delle potenzialità attrattive del nostro territorio e i risultati ci stanno dando ragione: il mese della mia nomina avevamo circa i 1500 pernottamenti in città, oggi siamo tornati ai livelli pre-covid con circa 200.000 presenze all’anno. Non possiamo dimenticare quanto fatto contro il dissesto idrogeologico, tema su cui abbiamo fatto grandi investimenti e su cui continueremo a lavorare, perché siamo consapevoli che il nostro grande piano di interventi sulla città è solo all’inizio. Sulla viabilità sono in fase di progettazione le grandi opere promesse, dal terzo ponte alla rotatoria di Scaparoni e Piana Biglini, passando per diverse varianti e nuove strade. Su questo tema, insieme all’assessore Massimo Reggio e con il coordinamento del sindaco, stiamo lavorando moltissimo e sappiamo tutti che la prima fase, quella della progettazione e dell’autorizzazione delle opere, è meno visibile. Presto il grande lavoro che stiamo facendo sarà di fronte agli occhi di tutti, così come sarà visibile quello sui parcheggi, altro tema nevralgico della città, che durante i grandi eventi ha iniziato a vedere una sperimentazione seria e attenta del sistema delle navette dai parcheggi di prossimità, come durante Collisioni. Queste sono solo alcune delle nostre linee programmatiche del futuro, su cui continueremo a lavorare: ora più che mai è il momento di andare avanti veloce verso il futuro, con il centrodestra unito e moderato al servizio degli Albesi”.