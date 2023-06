Il giovane Diego Mondino nuovo referente di Azione a Envie

È il giovane Diego Mondino, classe 2002, il nuovo referente di Azione nel Comune di Envie. "Ho scelto di intraprendere questo percorso con Azione perché mi riconosco negli ideali di questa famiglia politica. Il tema che più mi ha convinto ad aderire a questa formazione e contribuire attivamente al progetto riguarda la politica energetica: l'energia è un tema fondamentale per la vita quotidiana di ogni cittadino ed è diventato un tema di grande attualità.

Con convinzione assumo il ruolo di referente per il comune di Envie perché credo che la politica possa avvicinarsi nuovamente ai giovani attraverso temi di loro interesse; sarò disponibile per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa formazione politica ben radicata sul nostro territorio e mi metterò a disposizione per discutere delle principali tematiche locali".



Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo dichiara: "Ringrazio Diego Mondino per la disponibilità a rappresentare Azione nel Comune di Envie. Con la sua presenza confermiamo l'importanza di avere dei referenti anche nei piccoli comuni per rappresentare le istanze e le necessità di ogni comunità. Diego Mondino è un giovane determinato e intraprendente, che rappresenterà sicuramente un valore aggiunto per il nostro gruppo di Azione".



Michele Valsecchi, responsabile organizzazione provinciale, aggiunge: "Giovani, innovazione, visione pragmatica del futuro. Auguro a Mondino un buon lavoro sicuro che saprà raccogliere al meglio le proposte e le esigenze dei cittadini del territorio".