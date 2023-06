A.A.A. LAVORATORI CERCASI ...l'ardua impresa per le imprese

A Fossano, il prossimo 24 giugno, dalle 9.30 presso la chiesa del Gonfalone in Largo Camilla Bonardi, si terrà un convegno dedicato ad approfondire le difficoltà che le aziende stanno riscontrando nel reperire personale e manodopera specializzata.

Il Pianeta Economia, che lo sta curando, intende toccare l’argomento evidenziandone criticità econseguenze nel mondo del lavoro suscitando, nel contempo, suggestioni utili di approfondimento mediante la condivisione di esempi virtuosi, riscontrati principalmente in provincia di Cuneo, attuati per affrontare e, per quanto possibile, arginare il problema.

Alla tavola rotonda moderata dalla giornalista Filomena Greco de ‘Il Sole 24 Ore’ interverranno: il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il direttore di Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte Anna Forlesa, l’amministratore delegato di Maina S.p.A. Marco Brandani, il direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese Marco Lombardi e l’imprenditore Ernesto Testa. Le suggestioni finali saranno affidate ai membri del Pianeta Economia.

Le conclusioni sono affidate all'assessore regionale all'Istruzione e al Merito, Lavoro, Formazione Professionale, Diritto allo studio, ElenaChiorino.

Dopo il convegno sarà possibile consumare "la gran grigliata di Roby" organizzato presso Bocciofila Autonomi, viale Ambrogio da Fossano, 12, a pochi passi dalle sale, al costo concordato di 19,00 euro.

Necessario dare l'adesione entro il 20 giugno inviando una mail asegreteria@associazioneinsieme.info indicando il numero di persone ed eventuali intolleranze alimentari. Considerata la distanza tra la sala e la bocciofila, si suggerisce di cercare parcheggio nella zona di Piazza Armando Diaz.