Geometri dell'Arimondi Eula in visita aziendale presso la Ferrero Marmi

Nei giorni scorsi la classe 3 E CAT della Scuola Superiore di Racconigi ha completato il suo percorso di visite aziendali sul territorio, raggiungendo la ditta racconigese Ferrero Marmi, che ha sede in via santa Maria Teresa 61, specializzata nella lavorazione di materiali lapidei, in particolare della pietra di Luserna, estratta da cave presenti fra la Val Pellice e la Valle Po, in provincia di Torino e Cuneo.

Cordialità e professionalità sono stati i tratti distintivi che i professori e gli studenti hanno trovato nell’azienda ospitante, in particolare nella persona del titolare e dei suoi familiari. Attraverso una presentazione dettagliata ed esaustiva sulla vita dell’azienda, i ragazzi hanno avuto modo di guardare da vicino una realtà fiorente presente sul territorio e di venire a contatto diretto con le maestranze in essa coinvolte.

Particolare risalto è stato dato alla visione dal vero dei diversi tipi di materiali lapidei, che fino ad allora erano stati studiati solamente sui libri, consentendo di capirne le peculiarità e le differenze e dunque i diversi possibili utilizzi in ambito abitativo, cimiteriale e monumentale.

Ancor più coinvolgente è stata la possibilità di seguire la lavorazione della materia prima, partendo da un intero blocco di marmo sino a d arrivare, dopo tanti passaggi, alla realizzazione del progetto finale. "Proprio così”, spiega la Prof.ssa Fumero Angela ai suoi ragazzi, “è nato il cippo onorario alla memoria del Milite Ignotoche l’Amministrazione di Racconigi ha inaugurato lo scorso autunno. Il vostro elaborato grafico è stata concretizzato dalla professionalità della ditta Ferrero, che ha saputo trasferire su un materiale lapideo così inerte l’essenza della vostra idea progettuale.

In ricordo della visita, la ditta Ferrero ha provveduto a realizzare un’elegante targa in marmo, che è stata omaggiata a studenti e docenti. L’incontro si è concluso con un ricco e squisito buffet.

Ancora un grazie ai titolari per la cortesia e disponibilità nell’accogliere gli studenti e nel capire quanto sia importante l’incontro tra imprenditoria e scuola sul territorio.