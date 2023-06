Una rastrelliera per le bici: Valdieri risponde alle esigenze degli studenti del paese

E’ giunto al termine l’anno scolastico 2022-2023 e proprio in occasione dell’ultimo giorno di lezione i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Valdieri hanno ottenuto dalla Giunta Comunale una prima risposta alle loro richieste.

Il percorso di Educazione Civica è iniziato nei mesi autunnali. Dopo una lezione teorica data dai docenti, i ragazzi si sono impegnati nell'individuare, tra di loro, dei rappresentanti che hanno poi istituito due gruppi: “Siamo giovani” e “I montanari”.

Successivamente, il 26 gennaio si sono svolte le elezioni scolastiche, che hanno visto il gruppo “Siamo giovani” guadagnarsi la fiducia dei compagni, svolgendo una vera è propria lezione di Democrazia.

La primavera ha permesso ai giovani eletti di raccogliere le varie richieste dei compagni e di partecipare ad una seduta di Giunta Comunale in presenza del sindaco Guido Giordana, del vicesindaco Sharon Giraudo, dell’assessore Davide Audisio e del segretario comunale Monica Para.

"Il 16 maggio abbiamo ricevuto al protocollo una lettera indirizzata al Sindaco e alla Giunta Comunale nel quale il gruppo “Siamo giovani” e il gruppo “I montanari” formalizzavano in modo scritto alcuni interventi in favore dei giovani loro coetanei, che vivono il Comune di Valdieri sia come residenti sia come fruitori di servizi, quali il plesso Scolastico", racconta il vicesindaco Sharon Giraudo. "Validissime tutte le proposte riscontrate, che oltre a dimostrare l'acutezza dei nostri ragazzi nell’osservare e “presidiare” il territorio, sottolineano il loro giovane occhio di riguardo verso l’ambiente, il decoro urbano, l’importanza dell’attività sportiva e dell’innovazione informatica e tecnologica."

Venerdì 9 giugno tutti i ragazzi sono stati chiamati con i loro docenti davanti al Municipio, dove il vicesindaco e l’assessore Davide Audisio hanno consegnato loro una rastrelliera per le biciclette, il primo segno pratico per far seguito alle loro proposte.