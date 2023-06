Un gazebo oggi a Cuneo per raccogliere fondi a sostegno dell'Emilia Romagna

In risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lega Giovani Cuneo ha deciso di organizzare un gazebo di beneficenza nella città di Cuneo per raccogliere fondi a sostegno delle vittime e delle comunità colpite.

Abbiamo deciso di mobilitarci per aiutare le persone che hanno subito danni a causa delle recenti inondazioni. L'obiettivo principale dell'evento è raccogliere fondi per fornire assistenza immediata alle famiglie colpite e contribuire alla ricostruzione delle zone danneggiate.

Il banchetto sarà allestito in via Roma angolo piazza Galimberti, lato Duomo. Il punto di raccolta solidale sarà aperto al pubblico dalle 15:00 alle 18:30 di domenica 11 giugno. I ragazzi dell'organizzazione saranno presenti per accogliere i partecipanti, fornire informazioni e raccogliere le donazioni destinate ai bisognosi.

L'importanza della solidarietà in momenti di crisi come questi non può essere sottovalutata. La Lega Giovani si mette a disposizione delle popolazioni alluvionate cercando di dare il suo apporto. Ogni contributo, anche il più piccolo, farà la differenza nella vita di coloro che si trovano a dover fronteggiare le conseguenze di questa catastrofe naturale. Partecipare al gazebo di beneficenza è un modo tangibile per dimostrare il proprio sostegno alle vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna e contribuire al processo di ripresa delle comunità colpite.