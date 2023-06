Due reti da calcio, un canestro e una rete da volley: a Bernezzo nasce uno spazio di gioco e incontro

Venerdì pomeriggio è stato inaugurato il nuovo spazio dedicato ai ragazzi e ai bambini per il gioco in via Molinasso a Bernezzo, vicino al plesso scolastico del capoluogo. È un'area verde che nasce come centro d'incontro e aggregazione per i ragazzi e gli adolescenti, non ci sono giochi strutturati ma due reti da calcio, un canestro e una rete da pallavolo.

Questo progetto nasce grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio: Grow up, la Pro loco e l'AVIS di Bernezzo, Merlo group, la ditta Chesta Giancarlo reti metalliche e alcuni sponsor privati.