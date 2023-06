Da Caronte ad Ulisse, l'Inferno dantesco va in scena nella grotta di Rio Martino a Crissolo

Due saranno i week end in cui sarà possibile assistere allo spettacolo “Paradise Now”, che si terrà in uno dei luoghi naturali più suggestivi del Piemonte: la grotta di Rio Martino a Crissolo.

In scena, o meglio in grotta, verranno rappresentati personaggi infernali della Commedia dantesca. Sarà proprio l’inferno di Dante infatti a fondersi con l’ambiente naturale e fortemente evocativo della grotta. I partecipanti all’interno troveranno ad attenderli Caronte, Paolo e Francesca, Pier delle Vigne, il Conte Ugolino e Ulisse, e sarà proprio grazie a loro che potranno riscoprire un’umanità, che in questi tempi bui, ha l’opportunità di tendere verso la luce, grazie al potere del libero arbitrio.

L’ambiente interno della grotta è ampio e ventilato, si trova ad una temperatura di circa 5 °C, ed è attraversato da un torrente (Rio Martino). Parallelamente a quest’ultimo si snoda il percorso di visita, facile e quasi pianeggiante, ma non adatto a bambini al di sotto dei 7 anni. Il primo spettacolo si svolgerà nel weekend del 24-25 giugno ed il successivo in quello del 19-20 agosto. In ogni giorno previsto dal programma sarà possibile assistere a una delle due repliche proposte negli orari presenti sul sito www.vesulus.it, con numero massimo di 15 partecipanti a replica. Si consiglia quindi di prenotare con anticipo.

Lo spettacolo è co-diretto, creato e portato in scena da Matteo Calautti e Cinzia Baccinelli. Il soundesign è curato da Adam Oubkou con il sostegno di Alice Tarabella. L’organizzazione e la realizzazione è a cura di Teatro Selvatico in collaborazione con gli accompagnatori naturalistici di Vesulus, gestori delle visite turistiche alla grotta. Per maggiori informazioni o per prenotazioni è anche possibile inviare una mail a vesulus@gmail.com o chiamare il 3429973049