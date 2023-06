A Mondovì la carica di 300 giovani pallavolisti per il Master di minivolley S3 nel ricordo di Walter Turco (VIDEO)

Sotto un caldo sole di giugno, è ancora in corso di svolgimento a Mondovì il "Master di minivolley S3 (under 12/F) - Memorial Walter Turco", organizzato dalla Lpm Pallavolo Mondovì in collaborazione con in Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti e il Comune di Mondovì. Una manifestazione che è tornata dopo quattro anni di assenza dovuta alle restrizioni per il Covid e che ha divertito tanti giovani amanti della pallavolo.

Più di 300 ragazzine e ragazzini hanno animato con sorrisi ed entusiasmo i campi realizzati in corso Italia e piazza Monteregale, trasformate per l'occasione in una gigantesca area gioco. Il Master, però, è da sempre anche l'occasione per ricordare l'indimenticabile figura di Walter Turco, ex presidente del Puma, scomparso prematuramente nel maggio del 2015. Nel video che segue il commento della vice presidente della Lpm Pallavolo Mondovì Iaia Boetti:

Ecco invece il commento di Gianni Maestro, referente volley S3 del Comitato territoriale Cuneo Asti: