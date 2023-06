Cuneo, l'auto parcheggiata sullo scivolo riservato ai disabili: "Non c'era posto"

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore

vorrei segnalare un episodio di assoluta mancanza di senso civico e rispetto verso chi è costretto ad utilizzare la sedia a rotelle per gli spostamenti.

Oggi pomeriggio (lunedì 12 giugno) un'auto era parcheggiata esattamente sulle strisce pedonali rosse ostruendo completamente lo scivolo riservato ai disabili di fronte al numero civico 58 di corso Dante che corrisponde all'ingresso della struttura per anziani Casa Famiglia. In quel momento stavo riaccompagnando mia madre in struttura e, trovando il passaggio ostruito, ho contattato il pronto intervento della polizia municipale ma ho ricevuto la solita risposta: "Non abbiamo disponibilità di pattuglie in questo momento".

Ho poi intercettato il proprietario del veicolo che non solo non si è scusato, ma semplicemente ha detto che aveva lasciato lì l'auto perché non c'erano posti liberi e l'ha spostata poco più in là...in divieto di sosta...ovviamente!