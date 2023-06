A Boves un piano d'asfalti per un milione e lampioni accesi più a lungo grazie al risparmio energetico

Alfredo Dalmasso, consigliere con delega alla Viabilità e alla Protezione Civile del Comune di Boves, ad un anno dal rinnovo dell'amministrazione, evidenzia quanto è stato fatto negli ultimi anni nel paese ai piedi della Bisalta in uno degli ambiti più sentiti dalla cittadinanza: le strade e la loro manutenzione.

E' lui stesso ad evidenziare come, nel lungo periodo della pandemia, proprio questo settore strategico per i Comuni e per la vita della comunità sia stato messo in secondo piano rispetto ad urgenze di tipo sociale e sanitario. "Per permettere interventi socialmente più rilevanti, negli anni di emergenza Covid gli investimenti sulle strade sono stati limitati alle manutenzioni ordinarie: rappezzi di asfalto, segnaletica, pulizia, messa in sicurezza dei guardrail, manutenzione del verde", sottolinea.

Ma c'è stato, comunque, un importante intervento, completato da alcune settimane: "Mi riferisco all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica, che ha visto il refitting di 914 lampioni con l’installazione di kit a led di ultima generazione. Grazie ai risparmi che sta producendo questo intervento, nei prossimi giorni sposteremo l’orario di spegnimento dell’illuminazione pubblica da mezzanotte all’una e mezza", spiega Dalmasso non senza una punta di orgoglio.

Finalmente, si torna ad intervenire sulle strade e sulla viabilità: non solo manutenzione ordinaria, ma interventi straordinari.

"Con la fine della pandemia abbiamo ripreso, ripartendo dalla pavimentazione in Luserna del centro storico. In via Castello di Godego è in corso di completamento la modifica alla viabilità che permettere la realizzazione di nuovi parcheggi e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali verso la “Casa della salute”. Nell’estate finanzieremo un piano asfalti da circa un milione di euro. Le risorse economiche ci sono, derivano dai risparmi attuati su vari fronti in questi anni, e saranno disponibili a partire da agosto dopo l’approvazione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio".

L'assessore Dalmasso, per la delega che gli compete, collabora quotidianamente con il vicesindaco Matteo Ravera per la gestione dei lavori pubblici. "Tanti gli interventi che abbiamo seguito assieme in questi quattro anni: la ristrutturazione della biblioteca civica che riaprirà a luglio con anche un dehors esterno, il nuovo ponte ciclopedonale in Frazione Rivoira, il recupero di Villa Berrini di cui è in corso la progettazione in vista della partenza dei lavori in autunno; la ricollocazione del museo di Adriana Filippi con un nuovo allestimento che inaugureremo per il 19 settembre, i nuovi uffici della Polizia Locale e le tante manutenzioni sul palazzo Municipale, l’ultimo tratto della pista ciclabile di Rivoira che dopo tante peripezie sarà appaltata per l’autunno, la difesa spondale della ex discarica di Fontanelle, l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole medie, l’installazione di un cartello turistico con alcuni percorsi outdoor a Mellana, la riapertura dell’impianto di Skating abbandonato da decenni, l’area sgambamento cani, la pulizia del Rio Bedale, la copertura dell’ingresso del cimitero, la ristrutturazione dell’Auditorium Borelli".

Un lungo elenco, al quale si vanno ad aggiungere i lavori di efficientamento energetico e ritinteggiatura esterna del Municipio, la sistemazione di alcuni sentieri in ambito collinare montano con nuova cartellonistica, i nuovi loculi del cimitero, la pavimentazione in cubetti di pietra dell’area attorno alla chiesa del cimitero, la sperimentazione di alcuni nuovi punti luce ad energia solare, la sistemazione del parcheggio di Mellana, la riqualificazione interna della scuola elementare di Fontanelle, l’inghiaiatura del parcheggio del campo sportivo e del viale di Fontanelle, il completamento di tre salette per le associazioni nell’ex Confraternita di Santa Croce.

Una sorta di bilancio per l'assessore Alfredo Dalmasso, che ammette di non aver ancora deciso se si ricandiderà nel 2024. "Vorrei comunque che questa amministrazione proseguisse, anche per i tanti progetti in fase di avvio. Mi riferisco al completamento dell’ex filanda Favole, per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento da oltre un milione di euro, la riqualificazione di Piazza Caduti, Piazza Borelli e Viale Giovanni XXIII a Fontanelle, la sistemazione dell’incrocio e dell’area verde in prossimità della cappella di San Carlo, la pavimentazione della piazza di Chiesa Vecchia, il recupero di cascina Marquet, la realizzazione di una comunità energetica. Tanti progetti che renderanno ancora più bella, vivace e vivibile Boves".