A Carrù e Dogliani le premiazioni del concorso promosso dal Lions

Sin dalla sua costituzione il Lions Club Carrù Dogliani ha organizzato, nelle scuole secondarie di primo grado del suo territorio, il concorso per la realizzazione di opere artistiche molto speciali: il poster della pace. Hanno aderito all'iniziativa gli studenti delle classi di Dogliani e Farigliano esprimendo con arte e creatività il loro modo di vedere questo tema.

In quest'anno sociale 2022/23 i ragazzi si sono messi in gioco sul tema "guidare con compassione" e sotto la guida attenta delle docenti di arte Stefania Conterno e Loredana Alberto, grazie alla disponibilità e sensibilità della Dirigente scolastico Elena Sardo e la collaborazione delle professoresse Alessia Fia e Antonella Ratto, ragazze e ragazzi hanno interpretato il tema indicato.

I disegni vincitori, a livello locale del Lions Club Carrù Dogliani sono stati realizzati dalle alunne Vittoria Morena della Scuola Secondaria di primo grado di Dogliani, in classe 2^ B e Arianna Manfredi della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano, classe 2^ F.

I premi sono stati consegnati durante la festa di chiusura dell'anno scolastico presso la Biblioteca Civica di Farigliano e presso l'Istituto Comprensivo a Dogliani. Il presidente Giorgio Colombo ed i soci del Club si complimentato con gli studenti in concorso per la capacità d'interpretazione del tema e ringraziano in modo particolare la responsabile del service, l' architetto Rossella Chiarena, che da sempre, con encomiabile impegno, ne segue la realizzazione.