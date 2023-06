A Ceva grande successo per l’appuntamento “Pro loco in festa”

Ottocento posti a sedere utilizzati su tre turni dalle 19 a mezzanotte, 13 gli stand delle pro loco dei paesi del Cebano. Sono questi i numeri della settima edizione della rassegna itinerante “Pro loco in festa” che si è svolta a Ceva sabato scorso, per un successo veramente strepitoso. Ogni associazione ha presentato un piatto di eccellenza: dal crostino di pane di castagna alla polenta saracena, dalla pasta e fagioli all’hamburger di Fassona, per concludere con il gelato.

“Siamo davvero soddisfatti per il risultato ottenuto - commenta il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. È la dimostrazione che quando si lavora in squadra, gli obiettivi si raggiungono più facilmente."

"Questa è la quarta delle sette edizioni di Pro loco in festa che si svolge a Ceva e stiamo già pensando al prossimo anno: visti i risultati ottenuti - conclude Bezzone - è facile che anche l’ottava edizione si svolga qui. Ringrazio tutte le pro loco che hanno partecipato ed i tanti volontari, come sempre motore importante di ogni iniziativa cittadina”.