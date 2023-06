Ad Alba una giornata per parlare di ambiente con ospiti Federico Quaranta e la conduttrice Tv Tessa Gelisio

Dopo l’asta delle biciclette e l’open day al centro del Riuso a Bra, il plogging nel centro di Alba, un'altra grande giornata dedicata alla sostenibilità si terrà venerdì 16 giugno presso la sala convegni di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour 4). Si parte alle 15 col convegno di presentazione confronto sul nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti “Una buona differenziata per un ottimo riciclo-Il futuro della gestione dei rifiuti nel territorio”. Alle 18 sarà la volta del talk “Quanto conta il nostro gesto quotidiano” con Tessa Gelisio, Roberto Cavallo e Federico Quaranta moderati da Francesca Pinaffo.

Apriranno il convegno i saluti istituzionali di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, e Giuseppe Dacomo, presidente del Co.A.B.Se.R.; a seguire Stefania Crotta, direttrice del Settore Ambiente, presenterà il nuovo Piano regionale dei Rifiuti del Piemonte mentre Stefano Leoni, coordinatore rifiuti e circular economy della Fondazione SUSDEF, approfondirà i recenti spunti dell’ARERA sui costi efficienti della raccolta differenziata. Sarà poi la volta della tavola rotonda “Cosa avviene dopo le raccolte? Il ruolo dei sistemi collettivi” che metterà a confronto Andrea Fluttero, Presidente di Erion Compliance (pile, batterie, tessili e prodotti da fumo); Luca Piatto, Responsabile rapporti con il territorio di Conai (gli imballaggi); Monica Pasquarelli, consigliera Coripet (bottiglie in Pet); Massimo Centemero, direttore generale Cic-Consorzio Italiano Compostatori (la frazione organica). L’intervento che chiuderà i lavori sarà a cura di Fabrizio Gianolio, direttore del Co.A.B.Se.R., che tratterà del presente e del futuro del consorzio albese-braidese servizi rifiuti a partire dai risultati ottenuti dal progetto In.Te.Se Plus.

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e da effettuarsi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-una-buona-differenziata-per-un-ottimo-riciclo-653812369397?aff=erelpanelorg&keep_tld=1

Dopo un aperitivo a Km 0, alle 18 sarà la volta del talk “Quanto conta il nostro gesto quotidiano” che, moderati dalla giornalista Francesca Pinaffo, vedrà confrontarsi tre grandi esperti di tematiche ambientali come Tessa Gelisio, ecoblogger e conduttrice Tv (tra i suoi programmi più noti Pianeta Mare, Sereno Variabile e Cotto&Mangiato); Federico Quaranta, autore e conduttore radiotelevisivo (Decanter su Radio 2 e Linea Verde); Roberto Cavallo, divulgatore scientifico, eco-runner, top voice Linkedin.

L’iscrizione al talk è obbligatoria e da effettuarsi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-quanto-conta-il-nostro-gesto-quotidiano-641272492287?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Oltre a Eventbrite, è possibile riservare dei posti in sala inviando una mail a giulia.rosa@guest.cooperica.it o chiamando il numero 320 5511862.

I due appuntamenti fanno parte delle iniziative conclusive del progetto “In.Te.Se. Plus - Innovazione Territorio e Servizi PLUS“ finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Francia – Italia INTERREG V Alcotra 2014/2020. Il progetto, che ha preso il via un anno fa, ha visto la collaborazione tra il Consorzio S.E.A.(consorzio che conta 54 comuni del territorio saluzzese-saviglianese-fossanese), capofila del progetto, il Co.A.B.Se.R. (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti), la Cooperativa ERICA di Alba e i partner francesi della Communauté de Communes du Guillestrois et de l’Escartons du Queyras (CCGQ), la Communauté de Communes du Pays des Ecrins (CCPE) e SMITOMGA, sindacato misto intercomunale di trattamento dei rifiuti urbani del Guillestrois, del Queyras e dell’Argentiérois.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: http://www.inteseinterreg.eu/.