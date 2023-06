Bra, concluso il primo ciclo di appuntamenti del mercatino del libro usato in biblioteca

Sabato 10 Giugno si è concluso il primo ciclo di appuntamenti del mercatino del libro usato organizzato dalla Biblioteca civica di Bra. L’iniziativa, partita lo scorso ottobre, dava ai cittadini la possibilità di acquistare, a prezzo ridotto, i numerosi volumi tenuti in giacenza dalla Biblioteca, giunti come donazione. Il commento dei bibliotecari:

"Nell'arco degli otto appuntamenti, sono stati venduti oltre 400 volumi per tutte le fasce d'età, soprattutto di narrativa, per un totale di quasi € 1000 di ricavato; Questa somma andrà a finanziare le nostre attività di promozione della lettura. Un grande ringraziamento a tutti i donatori e ai numerosi lettori che hanno animato il mercatino e arrivederci in autunno con i prossimi incontri".

Ricordiamo che la biblioteca di Bra a rimarrà aperta tutto il mese di luglio ed agosto, ad eccezione del 14 e 15 Agosto.