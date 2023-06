Bra ha celebrato la festa della Marina

Domenica 11 giugno a Bra, presso la sede cittadina sita in un ampio locale in prossimità del Tiro a segno, il gruppo cittadino dell’Anmi, l’Associazione nazionale marinai italiani, si è riunito per celebrare l’annuale festa della Marina.

Il gruppo, che riunisce coloro che negli anni hanno indossato il solino azzurro espletando il servizio militare in Marina, è intitolato alla memoria del narzolino Lorenzo Alessandria caduto nell’affondamento del “Millo” nella seconda guerra mondiale. Creato a inizio anni Sessanta dal medico Renato Ciravegna, il gruppo attualmente è guidato da Piero Rivetti che ha raccolto il testimone di Giuseppe Cocco. Proprio Rivetti e Cocco sono stati protagonisti, con gli altri associati, della cerimonia che si è svolta a Bra con l’omaggio ai marinai caduti in ogni tempo e in ogni luogo. Erano presenti ufficialmente le città di Bra, rappresentata dal sindaco Gianni Fogliato e dal presidente del consiglio comunale Fabio Bailo, e di Sanfrè rappresentata dal sindaco Bruno Petiti.

Alla cerimonia sono intervenuti i famigliari dell’ex procuratore capo del tribunale di Alba Luigi Riccomagno che, con gesto significativo e commovente, hanno voluto omaggiare al gruppo Anmi di Bra e al Tiro a segno cittadino due modellini navali, una delle molte passioni del compianto magistrato.