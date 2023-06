Donati strumenti e materiali all'oncologia di Mondovì, in ricordo di Cristina Blengini

In memoria di Cristina Blengini, il marito Giovanni Ravotti e la figlia Francesca hanno donato, grazie alle offerte raccolte, un carrello in acciaio, un bollitore per la preparazione di tisane ed uno stereo, per il confort dei pazienti del Centro Terapia dell’Oncologia di Mondovì, durante l’attesa e la somministrazione delle terapie. Inoltre, per agevolare l’attività di assistenza, hanno donato un armadio e le cuffie wirless per i telefoni.

Il direttore della Struttura complessa Oncologia Area Nord Cristina Granetto e il direttore della Struttura dipartimentale di Oncologia Mondovì Paolo Bruna, unitamente a tutto il personale, ringraziano di cuore la famiglia Ravotti per la donazione ricevuta.