Festa dei Pierini 2023, pesca alla trota ben riuscita per i più piccoli, una festa di famiglia

Successo per l’annuale Festa dei Pierini, la pesca alla trota non competitiva per i bambini, che si è svolta ieri, domenica 11 giugno presso il laghetto di Pagno, organizzata dalla società Pescatori Valli Po e Varaita-Dilettantistica Saluzzo.

Erano presenti circa 35 bambini, accompagnati da genitori e nonni.

Tutti sono riusciti a catturare le 5 trote nel tempo previsto e, tutti sono stati premiati a sorteggio. E’ stata una festa di famiglia, come vuole il senso della iniziativa, "in un luogo bello, molto accogliente e ben organizzato dal punto logistico - commentano i presenti.

Al termine una ricca "merenda sinoira" e il grazie agli sponsor, alle panetterie e pasticcerie saluzzesi "che non fanno mai mancare il loro contributo".

Alla festa, un appuntamento seguito per decenni da Fedele Bernardi, morto nell’agosto dello scorso anno, a lungo presidente della società, “la prima festa senza di lui” sono intervenuti il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, coinvolto nell'atmosfera del pomeriggio e dall'entusiasmo dei piccoli pescatori in erba e, Silvana Cravero del Cda della Fondazione Bertoni.

Dai partecipanti anche il ringraziamento all'attuale presidente della società Renato Testa, a tutto il direttivo e a chi ha collaborato,nel gioco di squadra, per il buon esito della festa.