La scuola è finita, ma non a Priola: alunni al lavoro per dare nuova vita al castagno secolare

"C' era una volta un Re... No c' era una volta un pezzo di legno ... accipicchia un gran pezzo di legno!"- narra la storia - "Era vissuto da sempre in "Bonovento, cian suran du scau du Galetin" una località tranquilla del comune di Priola... Aveva fornito cibo dolce e prezioso a tante generazioni di montanari e lettiere fruscianti per il loro bestiame. I suoi vicini di casa erano gli abitanti del castello dei Pallavicini. Stava per compiere 500 anni, anno più anno meno, quando in una notte d'ottobre 2020 un vento violento lo fece cadere a terra... Purtroppo non riuscì più a rialzarsi. Il vecchio castagno di Angelo decise allora che era giunto il momento di scendere dalla montagna e venire a vivere a valle. Con l'aiuto degli abitanti del castello salì sul carro e piano piano trovò un bel posto all'entrata del paese da dove di tanto in tanto poteva salutare i passanti che si fermavano ad ammirarlo".