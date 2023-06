Serve sangue di tutti i gruppi sanguigni: l'appello alla donazione dell'ospedale di Cuneo

Appello alla donazione di emocomponenti dell'ospedale di Cuneo: "abbiamo bisogno di donatori di TUTTI I GRUPPI SANGUIGNI per incrementare le nostre scorte di sangue".

Permane sempre la necessità di sensibilizzazione la donazione di plasma, emocomponente per il quale non c'è l'autosufficienza in relazione alla carenza a di emoderivati su tutto il territorio Nazionale.

L'Avis si rivolge ai suoi iscritti invitandoli a mobilitarsi e prenotare la donazione telefonando allo dalle 8:00 alle 15:30 allo 0171642291 dal lunedì al venerdì. Tra una donazione di sangue e l'altra devono essere trascorsi 90 giorni, dopo un mese dalla donazione di sangue si può donare il plasma e viceversa.

È possibile donare anche in Ospedale a SAVIGLIANO tel. 0172719265 (dalle 8:00 alle 15:00) ed anche in Ospedale a MONDOVI’ tel. 0174677184 ((dalle 8:00 alle 15:00) sempre dal lunedì al venerdì.