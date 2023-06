Taglio del nastro per il rinnovato Parco Olmi a Sant'Albano Stura

Lo scorso 8 giugno si è inaugurato il rinnovato Parco Olmi a Sant'Albano Stura.

Il presidente della Fondazione CRF Dott. Gianfranco Mondino dichiara: “La Fondazione CRF interviene ogni anno a favore del territorio santalbanese e, dal 2006, a più riprese, ha finanziato il lungo intervento di riqualificazione di Parco Olmi, punto nevralgico del paese per l’organizzazione di eventi e manifestazioni. La Fondazione ha finanziato negli anni l’area giochi e l’area tavoli, la struttura per la Pro Loco, la manutenzione del verde e degli arredi, con una spesa complessiva di oltre 218.000 euro. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Rotary Club di Cuneo. Siamo lieti di aver contribuito a offrire ai santalbanesi un punto di ritrovo dove poter accrescere il senso di comunità, un valore tipico delle comunità locali”.