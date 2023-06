Torre San Giorgio celebra i neo maggiorenni con la consegna della Costituzione

Andrea Ballario, Giacomo Bersia, Francesca Ferrari, Ambra Franceschini, Marco Marchisio, Matteo Monge, Ginluca Saglia, Daniele Mario Scarpa, Giulia Trucco sono i neo maggiorenni di Torre San Giorgio che hanno ricevuto da sindaco Daniele Arnolfo una copia della Costituzione italiana lo scorso giovedì.

Nella stessa giornata è stato ospitato dal primo cittadino anche il Consiglio comunale dei Ragazzi, coordinato dalle insegnanti della scuola elementare.

L’incontro è avvenuto nella nuova sala della pinacoteca dedicata al pittore Racconigese 'Carlo Sismonda' che i giovani, assieme ai ragazzi del Ccn hanno avuto modo di visitare.

“La nostra Costituzione – ha spiegato il sindaco Daniele Arnolfo – è molto chiara, per quanto riguarda sia i diritti che i doveri dei cittadini. Il problema è quando ci focalizziamo esclusivamente sui diritti, dimenticando il nostro ruolo attivo nella società. È necessaria quindi la conoscenza delle leggi, e allo stesso tempo anche la comprensione del tessuto associativo che dà vita alla comunità".

Per sensibilizzare i giovani alla donazione è stato invitato Giuseppe Audisio, presidente dell’associazione Gasm (Gruppo autonomo donatori di sangue del Mombracco) che ha ricordato l'importanza della donazione del sangue, un gesto gratuito ma fondamentale che può essere praticato senza controindicazioni a partire dai diciotto anni.

Durante l'incontro con i ragazzi, il segretario comunale Carmelo Bacchetta ha condiviso la sua passione per il Diritto italiano, che molti Paesi esteri invidiano per la sua completezza. Il consigliere comunale ed ex sindaco Mario Monge ha enumerato oneri ed onori che accompagnano la maggiore età, sottolineando l'importanza della responsabilità delle azioni.

Alla fine dell’incontro le insegnanti hanno reso conto sul loro lavoro nell’ambito dell’educazione civica e partecipazione alla vita istituzionale attraverso il Consiglio comunale dei Ragazzi, svolto insieme agli alunni durante il periodo scolastico.

Durante l'incontro, il Ccr, rappresentato dalla “sindaca” Giulia, ha presentato una serie di suggerimenti al sindaco e agli amministratori comunali presenti per migliorare la scuola e proporre benefici per il loro paese.