Valcasotto ricorda il capitano Luigi Pezza

Sabato 17 giugno Valcasotto ricorderà il capitano Luigi Alberto Eugenio Pezza con la posa di una “pietra d’inciampo” proprio nell’anniversario della sua morte, avvenuta il 17 giugno 1944 a Kloster Thuine (Lingen Ems), in Germania. Un’occasione per rendere onore a tutti i militari conosciuti con l’acronimo IMI (Internati Militari Italiani) che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di “giurare” fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, regime collaborazionista della Germania nazista

. La loro scelta li condannò alla reclusione nei campi di prigionia, dove patirono le stesse sofferenze di chi veniva destinato ai campi di concentramento: fame, lavori forzati, malattie e punizioni corporali. Il capitano Pezza, nato il 10 maggio 1899 e cresciuto nella frazione pamparatese in quella che un tempo era conosciuta come “Trattoria Croce Rossa” mentre oggi è sede delle stagionature di Beppino Occelli, si trasferì a Mondovì nell’ottobre 1931 impiegato in una azienda. Il 27 aprile 1922 si era sposato con Maria Candida Sciandra e il 26 dicembre 1923, avevano avuto la felicità di un figlio, Sergio Martino, che diventerà insegnante elementare e consigliere comunale a Mondovì, nel dopoguerra, eletto nelle liste della DC.

Luigi Pezza aveva frequentato le necessarie scuole militari, nel corpo delle Guardie alla Frontiera, fino a raggiungere il grado di comandante di compagnia, nel III° Settore. Il reparto veniva scherzosamente denominato, in piemontese, “La Vidoa”, poiché usavano il cappello degli alpini senza la tradizionale penna. La specialità di queste truppe “da spostamento” era quella di fungere da reparto di arresto, vale a dire che dovevano restare nel luogo loro assegnato e comunque resistere e difenderlo. Nella cittadina la famiglia alloggiò prima in via 23 Marzo (nome che ricordava la data della istituzione dei “Fasci di combattimento”), poi trasformata in via Fossano. Si trasferì nel rione di Breo, in via Sant’Agostino, da cui si spostò per il servizio militare a Borgo San Dalmazzo.

Qui, avendo rifiutato di combattere per il fascismo, venne arrestato e inviato in Germania, nel campo di Kloster Thuine ove morì colpito dalla tubercolosi e dalla denutrizione. A ricordarlo, alla presenza di autorità civili e militari e dei parenti, saranno il sindaco Franco Borgna con l’Amministrazione comunale, l’associazione “Amici di Valcasotto” e l’onlus monregalese “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, attraverso l’apposizione di un ricordo sulla lapide dei caduti, la stessa in cui è riportato il nome della mamma, Maria Margherita Borgna, anch’essa caduta per mano dei tedeschi, fucilata presso la propria abitazione nel marzo del 1944. La cerimonia si svolgerà presso la cappella di Santa Liberata, a pochi metri da quello che fu il luogo di nascita del capitano, alle ore 16:30. Seguirà buffet organizzato grazie alla collaborazione de La Locanda del Mulino.