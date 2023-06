Condannato medico di base cuneese: durante le visite ci fu violenza sessuale

Due anni e dieci mesi di reclusione, interdizione in perpetuo per tutta la durata della pena dagli uffici pubblici e sospensione dell'esercizio della professione. E' questa la pena che è stata inflitta stamane nei confronti di M.B., medico di base cuneese, sotto accusa in tribunale a Cuneo per violenza sessuale aggravata nei confronti di una sua ex paziente (LEGGI QUI).

Due le occasioni raccontate in aula in cui il dottore, con ambulatorio nel centro di Cuneo, la visitò in modo anomalo. In entrambi gli appuntamenti, uno a luglio del 2021 e l’altro il mese dopo, la paziente aveva avuto la sensazione che qualcosa non andasse: "Quando mi sono recata da lui a luglio avevo dei dolori addominali - spiegò la donna in aula -. Lui mi aveva fatta sdraiare sul lettino. Indossavo un paio di pantaloni e una maglietta. Sono stata toccata sul seno, sull’inguine e ha cercato di toccarmi il sedere. Non ci è riuscito perché l’ho fermato.

La seconda volta sono andata perché avevo dei lividi sulle gambe. Lui mi ha fatto abbassare i pantaloni per vedere le cosce. Dopo averli abbassati ha iniziato a palparmi il seno, alzandomi il reggiseno, e avendo il volto molto vicino al mio corpo. Poi, mi mise la mano nelle mutandine. Io gli dissi che avevo lividi solo sulle gambe e lui mi rispose che era un medico e mi stava visitando.

Mi tirò su il reggiseno e mi abbassò le mani. Mi disse di aprire le gambe per controllare se avessi dei lividi anche lì e cercò di raggiungere le parti intime. Si avvicinava con il viso e aveva uno sguardo da maniaco. Anche le altre visite sono state particolari, si avvicinava al seno con lo sguardo insistente".

Presente a tutte le udienze il medico, che ha già provveduto al risarcimento della donna, spiegò ai giudici che, nella prima occasione, quando la ex paziente lamentava i dolori addominali, aveva eseguito una visita toccando parti del corpo che reputava utili ai fini della diagnosi, in quel caso una colite.

Quanto alla seconda visita, non ne aveva ricordo; “Sono stato forse un po’ incastrato. Ho sempre cercato di fare il mio dovere - ha ribadito -. Quanto al mio modo di guardare le persone, ho dei grandi problemi di vista. Sono miope. In quel periodo dovevo cambiare gli occhiali. Non mi risulta comunque che altre pazienti si fossero mai lamentate”.

Per l'imputato la Procura, rappresentato dal sostituto procuratore Francesco Lucadello, aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione sostenendo che senza un valido consenso è violenza sessuale. Di contro la difesa di M.B., rappresentata dall'avvocato Flavio Manavella, ha sostenuto l'innocenza dell'uomo rafforzata da "un 'errata percezione della realtà da parte della donna" (LEGGI QUI).