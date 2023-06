Maltempo, bomba d'acqua su Vicoforte lo scorso venerdì: allagamenti in strade e case

Anche Vicoforte non è stato risparmiata dal maltempo degli scorsi giorni.

Venerdì, nel tardo pomeriggio, una bomba d’acqua si abbattuta soprattutto a sud della collina di Fiamenga, provocando allagamenti in via delle Cappelle e nella Strada Statale 28, interessando anche alcune case.

"Per fortuna - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - l’irruenza della pioggia è stata limitata nel tempo, ma purtroppo l’acqua è straripata da cunette ed alcuni tombini, provocando allagamenti nelle strade. La viabilità è stata presto normalizzata, ma permangono molti danni al fondo stradale in parecchi punti che presentavano già criticità. Ciò richiede più tempo per rendere maggior sicurezza e provvederemo nel minor lasso di tempo possibile."