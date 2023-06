Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa nel comune di Dronero.

Un principio di incendio si è sviluppato sul balcone di una casa in via Cuneo, a causa di una lavatrice che era posta all'esterno.

La prima partenza di Cuneo e la squadra dei Vigili del Fuoco di Dronero sono intervenute verso le 2 del mattino per domare l'incendio e per la messa in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.