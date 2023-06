Europei under 21, i convocati dell’Italia di Nicolato: presenti Gnonto e Tonali, out Kean

Questi i 23 giocatori convocati dal ct azzurro per gli Europei under 21 che si disputeranno tra Georgia e Romania: l’Italia è stata inserita nel girone D insieme a Francia, Svizzera e Norvegia.

Terminato il Mondiale under 20, che ha visto protagonista la nostra Italia fino alla finale persa contro l’Uruguay, è tempo di voltare pagina e di tifare già un’altra nazionale. Sempre l’Italia ovviamente, ma stavolta i ragazzi dell’under 21, che a partire dal 22 giugno saranno impegnati negli Europei di categoria.

Gli azzurri del ct Nicolato hanno appena terminato il raduno e nei prossimi giorni partiranno alla volta della Romania e della Georgia, dove il torneo avrà luogo. L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo D insieme a Francia, Svizzera e Norvegia.

La squadra c’è e le chances di arrivare in fondo ci sono, come ben evidente su https://www.22betlink.info/, ma le avversarie sono piuttosto ostiche.

Proprio contro i transalpini è il match d’esordio, in programma per giovedì 22 giugno; a seguire, gli azzurrini se la vedranno contro la Svizzera domenica 25 giugno e con la Norvegia mercoledì 28 giugno. Tutto ciò chiaramente con la speranza di proseguire il cammino alla fase ad eliminazione diretta: con 16 squadre partecipanti, saranno due le selezioni a qualificarsi dopo i gironi e ad accedere ai quarti di finale. L’ultimo atto del torneo è in programma per sabato 8 luglio 2023.

Tutti i convocati dell’Italia under 21

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Elia Caprile (Bari), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

I volti noti dell’Italia under 21

Le grosse novità riguardano un po’ tutti i reparti. La squadra del ct Nicolato presenta infatti fra le sue file giocatori già abituati ormai alla nazionale maggiore di Roberto Mancini: vale a dire Giorgio Scalvini in difesa, Sandro Tonali a centrocampo e Wilfried Gnonto in attacco. Ancora tesserabili da un punto di vista anagrafico per via del regolamento, i ragazzi sono stati aggregati alla selezione under 21 con la speranza di condurla alla vittoria.

Oltre a loro, da evidenziare è sicuramente la grande qualità presente a centrocampo: Bove della Roma e Miretti della Juventus hanno fatto già esperienze internazionali, a cui si aggiunge Rovella – titolarissimo del Monza. Nomi importanti anche in difesa, dove all’ultimo è stato inserito Bellanova dell’Inter – appena rientrato dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City.

In attacco infine, da notare è l’assenza di Moise Kean: il centravanti della Juventus infatti, dopo esser stato convocato per il primo raduno, è rimasto a casa di comune accordo con lo staff per questioni personali. Peccato, sarebbe stata la punta di diamante di questa squadra, ma il materiale per fare bene c’è eccome.