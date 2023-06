Inaugurata a Beinette la nuova officina "Pako Service"

"E' sempre un piacere avere un'attività nuova in paese, soprattutto se aperta da un giovane - ha commentato il sindaco, Lorenzo Busciglio - "Un grande in bocca al lupo da parte dell'amministrazione".

Ha finalmente coronato il suo grande sogno i beinettese Marco Turco . 34 anni, tecnico meccatronico, dopo aver maturato un'esperienza ultradecennale in diverse concessionarie della Granda e in assistenza rally, ha deciso di aprire la sua autofficina.

"So che è da tanto tempo che hai questo sogno - ha aggiunto il vice sindaco Bruno Bertone - e questa volta hai fatto il passo, bravo!" .

L'officina, in via Peveragno 13/A, sarà aperta dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Per informazioni è possibile telefonare o inviare una mail ai contatti indicati sulla pagina Facebook ufficiale.