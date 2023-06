Le 5 professioni più richieste in Piemonte

La regione Piemonte è un polo molto interessante a livello lavorativo, non solo per quanto riguarda la città di Torino che offre tantissime opportunità in ambiti differenti, ma anche settori come quello digital e turistico. Le offerte di lavoro in Piemonte sono aumentate, questo perché sono tantissimi i giovani che non scelgono più Milano come città di opportunità ma l’altrettanto interessante polo piemontese e soprattutto Torino dove ci si sposta anche per motivo di studio. Il mercato del lavoro ha sicuramente subito uno scossone post pandemia ma nonostante la tanta crisi, l’Osservatorio sul Mercato del lavoro ha mostrato un forte interesse per la regione e per le diverse città piemontesi.

Cosa cercano le aziende?

Non cercano solo profili estremamente strutturati o con tanti anni di esperienze, ma anche giovani alle prime occasioni lavorative. L’importante è il desiderio di mettersi in gioco e soprattutto la voglia di fare squadra con altri colleghi per raggiungere i risultati; un riscatto importante è dato anche dagli “over”: profili sopra i 40 anni vengono cercati in Piemonte per ruoli molto più qualificati e dove l’esperienza è sicuramente necessaria.

Operatori Socio Sanitari (OSS) e Infermieri

Il Piemonte ha visto un aumento della domanda di personale sanitario, soprattutto di operatori sociosanitari e infermieri; questa situazione è stata provocata dalla pandemia, che ha aumentato la necessità di assistenza medica e di cure domiciliari ma ha mantenuto il passo. Molte strutture della regione stanno cercando personale qualificato per soddisfare questa crescente domanda.

Operai Edili

Ci sono molte opportunità di lavoro per gli operai edili in Piemonte; la regione sta vivendo una fase di ristrutturazioni e ammodernamenti degli edifici pubblici e privati. Con lo Stato che ha messo a disposizione numerosi incentivi fiscali per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, è aumentata di pari passo la richiesta di professionisti in questo settore.

Magazzinieri

Il crescente commercio online ha portato ad un aumento della richiesta di magazzinieri in Piemonte; ci sono molte aziende che necessitano di magazzinieri per gestire la logistica delle spedizioni e lo stoccaggio delle merci. Questo lavoro richiede precisione e attenzione ai dettagli, nonché la capacità di lavorare in team.

Amministrazione e Contabilità

Il settore dell'amministrazione e della contabilità è altrettanto richiesto; questa mansione richiede una buona conoscenza della normativa fiscale e del diritto commerciale, oltre ad una grande attenzione ai dettagli.

Tecnici Informatici

L'informatica è un campo in rapida crescita, anche in questa regione; sono tante le attività che si stanno muovendo verso una digitalizzazione e avere uno o più tecnici informatici nel proprio staff può fare la differenza nel rimanere al passo con i tempi ma anche nelle capacità di problem solving.

Queste sono solo 5 delle professioni più richieste in Piemonte; ci sono molte altre opportunità sul territorio, in vari settori e professioni. Se stai cercando un’opportunità, è importante avere una buona formazione e competenze specializzate ma anche tenersi sempre aggiornati sulle ultime tendenze del mercato e cercare di acquisire competenze che possano essere effettivamente spendibili. Se stai cercando offerte di lavoro in Piemonte, consulta il portale di Gigroup.it per trovare tutte le opportunità in linea con le tue competenze.