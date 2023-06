Alba, l'export vinicolo nei mercati scandinavi: nuovi trend e opportunità per il Piemonte

Il programma prevede gli interventi di Ulrika Ferlin, sommelier svedese diplomata presso la Restaurant Academy e WSET, vincitrice del Lilly Bollinger 2013, docente WSET ed esperta di vini piemontesi, che vive in Italia e lavora come consulente enologica per cantine italiane e importatori di vino svedesi; Lars G. Rein-Helliesen, fondatore di vino Gaia Wine & Spirits, una delle più importanti società di importazione della Norvegia, carismatico wine educator e curatore del Barolo & Friends Event in Norvegia e Päivi Korjonen, responsabile del settore wine&food dell’ufficio ICE di Helsink dal 2005 al 2011 e attuale responsabile per la Finlandia di Italian Trade Connections, azienda di consulenza finlandese impegnata nello sviluppo dei rapporti commerciali tra Italia e operatori di Nord Europa e Paesi Baltici, e segretaria generale della Finnish Sommelier Association.