“Poesie nel cassetto 2023”: successo a Dronero per il primo appuntamento della biblioteca

La poesia e la preziosità in essa racchiusa.

Il suo potere immaginativo, evocativo, ma soprattutto l’essere dono per i cuori capaci di ascolto profondo. All’interno di Palazzo Savio a Dronero, si è tenuto ieri, domenica 11 giugno, “Poesie nel cassetto 2023”, il primo dei due incontri organizzati dalla Biblioteca Civica di Dronero e fortemente voluti in modo particolare dall’assessore Carlo Giordano.

Un appuntamento giunto alla sua 2^ edizione, che anche quest’anno vede la preziosa coordinazione da parte dell’insegnante e poetessa Brunella Pelizza. Un viaggio alla ricerca dell’essenza dell’animo umano, entrandoci in punta di piedi, con riconoscenza e rispetto.

Ospite di ieri il poeta Tiziano Fratus. Di lui sono state lette molte poesie: il rapporto con la natura ed il concetto di Homo Radix, coniato durante un viaggio in California ammirando le sequoie millenarie; l’identificazione e la connessione con gli alberi, i preziosi sentimenti.

Ed ancora il buddismo, l’osservazione come atto primo in un processo di scrittura che non esula dall’esigenza di concreto, dalla razionalità. Così passione e mestiere, uniti insieme.

È seguita poi una “Baraonda di versi”: la possibilità per gli appassionati di recitare le loro poesie. In tanti hanno voluto partecipare, in una lettura che non ha soltanto mostrato quanto pregnanti siano le emozioni, ma la bellezza della condivisione. Il coraggio così di alzarsi, di recitare di fronte a tutti, gli applausi e gli emozionati sorrisi.