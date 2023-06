Grandioso successo per il Motoincontro delle Valli Saluzzesi

Considerando che si trattava della prima edizione, il “Motoincontro delle Valli Saluzzesi”, fortemente voluto dallo staff della A.T. Pro Loco di Costigliole Saluzzo che ha accettato la proposta dell’attivissimo Valter Genre, grazie anche all’appoggio dell’Amministrazione Comunale, ha riscosso un grande successo.

In una bella giornata di sole le moto hanno iniziato ad affluire alla spicciolata, a partire dalle ore 8,30, sulla piazza costigliolese dove sono state effettuate le iscrizioni, nel corso delle quali è stato consegnato ad ogni conduttore uno zainetto contenente alcuni prodotti offerti dalle azienda locali.

Nel corso della mattinata sono giunti anche una quindicina di ex piloti del Team Cross Gil, squadrone che nei primi anni settanta contava oltre un centinaio di conduttori, schieratisi davanti al monumento al motociclista, restaurato per l’occasione, per una foto ricordo. Presenti in piazza anche due stand con le moto del cuneese Ezio Musso, campione italiano delle gare in salita e della Cuneo Moto di Piasco, oltre a quello della Croce Rossa.

Verso le ore 10,15 sono intervenuti il Sindaco di Costigliole Saluzzo Fabrizio Nasi, che ha avuto parole di elogio per gli organizzatori, ricordando quando da bambino aveva fatto la conoscenza di Gil Manigrassi e Don Claudio Margaria, sacerdote motociclista, che ha impartito la benedizione a moto e partecipanti, commemorando anche coloro che hanno perso la vita sulle strade.

Poco dopo le 10,30 il multicolore serpentone dei radunisti si è diretto verso Pontechianale dove, presso il Bar Playa Alpina era previsto l’aperitivo, per il tour denominato “Sulle strade dell’Agnello Treffen”.

Verso le tredici i motociclisti sono giunti sul luogo di partenza per il pranzo, consumato presso il “Terzo Tempo”, dove hanno potuto seguire la gara della motoGP, in programma sulla pista del Mugello.

Terminata la proiezione della gara, gli ex del Team Cross Gil si sono stretti intorno al televisore dove è stato proiettato un filmato contenente moltissime fotografie dei protagonisti di un tempo, preparato da Valter Genre, che ha suscitato tra i presenti molti ricordi mentre un parte dei motociclisti ne ha approfittato per visitare il Birrificio Kauss di Piasco, presso il quale era pure prevista una degustazione.

Nonostante l’incognita dovuta ad una manifestazione inedita, è stato riscosso un bel successo, che ha invogliato gli organizzatori, traendo spunto dai suggerimenti ricevuti anche dai partecipanti, per migliorarsi e mettere in cantiere, per il prossimo futuro, una seconda edizione dell’evento.