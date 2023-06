Tutto il mondo della politica piange la scomparsa di Berlusconi, protagonista indiscusso della vita del Paese

Iniziano ad arrivare, ora dopo ora, i messaggi di cordoglio dei partiti, dalla Lega ad Azione, per la morte di Silvio Berlusconi.

La Lega Salvini Piemonte in una nota del presidente Alberto Preioni a nome di tutti i consiglieri regionali del gruppo

“Oggi riconosciamo il giusto tributo a un Gigante dell’imprenditoria, dello sport e soprattutto della politica, che per trent’anni si è speso con tenacia, passione e generosità per costruire un’Italia più liberale, più moderna e con meno burocrazia. Ai famigliari di Silvio Berlusconi, agli eletti di Forza Italia, leali compagni di viaggio all’interno del centrodestra, e al nostro governatore Alberto Cirio vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Il coordinamento provinciale cuneese di Azione si stringe attorno alla comunità politica, locale e nazionale, di Forza Italia per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

Al di là delle appartenenze politiche e del credo ideologico di ognuno, occorre riconoscere che la vita di Silvio Berlusconi ha avuto un impatto senza precedenti nella storia recente del nostro Paese: dalla politica allo sport, dall'editoria all'economia ed al mondo dell'impresa, il fondatore di Forza Italia ha, letteralmente, segnato un'epoca. Rivolgiamo, quindi, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed a tutti i tesserati di Forza Italia.

L'ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e al partito di Forza Italia per la scomparsa dell’Uomo, Imprenditore e Politico Cavaliere Silvio Berlusconi la cui opera ha indiscutibilmente orientato il corso della storia politica ed economica della nostra Nazione e della politica internazionale.

Il Suo pensiero, la Sua ottimistica intraprendenza resteranno un esempio da seguire. La Sua scomparsa lascerà un vuoto non facilmente colmabile nella nostra società.

Il ricordo di Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale

Grazie presidente per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che ci lasci: i tuoi valori di lealtà, generosità e coerenza. Berlusconi è stato per tutti noi una figura quasi paterna, per il suo essere sempre disponibile a dare consigli, a spronare a fare di più e meglio, sempre senza mancare mai di rispetto a nessuno. I suoi sorrisi, le sue strette di mano erano forti e veri, proprio come lui. La sua vita, il suo modo di agire ha rivoluzionato il mondo della politica e per questo resterà nella storia. Ciao Presidente.