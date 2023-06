Valle Varaita, primi movimenti in vista del voto amministrativo del 2024

In valle Varaita si comincia a guardare all’appuntamento amministrativo del prossimo anno. La tornata di elezioni comunali del 2024, in verità, interessa solo una minima parte dei paesi della valle, dal momento che parecchi non sono in scadenza.



Nel 2020 è andata alle urne Rossana, la cui amministrazione, guidata da Giuliano Degiovanni, sarà rinnovata soltanto nel 2025. Nel 2021 sono stati chiamati al voto i Comuni di Melle, Frassino, Sampeyre, Casteldelfino e Pontechianale, i cui rispettivi sindaci, Giovanni Fina, Roberto Ellena, Roberto Dadone, Domenico Amorisco e Andrea Allasina non sono ancora giunti a metà del loro mandato. Lo scorso anno, 2022, è andato al voto Brossasco, che ha riconfermato sindaco Paolo Amorisco.



Sono dunque complessivamente quattro i Comuni interessati al voto comunale nel 2024: Venasca, Piasco, Isasca e Bellino. Se si considera anche Verzuolo, comune di fondovalle facente parte del’Unione, salgono a cinque.



L’attenzione è in particolare rivolta a Venasca, dove Silvano Dovetta, presidente dell’Unione montana e consigliere provinciale, sta giungendo al termine del suo terzo mandato da sindaco e dovrà quindi cedere il passo ad altri.



Si sussurra che Dovetta, politico locale di lungo corso, stia pensando di candidarsi sindaco nel vicino paese di Isasca, dove già era stato sindaco per due mandati, dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004, prima di Roberto Forniglia. Se infatti gli venisse meno il ruolo da sindaco cesserebbero automaticamente per lui gli incarichi che oggi ricopre in Unione e Provincia.



Anche a Piasco Roberto Ponte deve lasciare il posto dopo 15 anni alla guida del municipio.



Si gioca, in entrambe le realtà, una partita ancora tutta aperta e con molte incognite, che non potranno non avere ripercussioni sul futuro dell’ente montano.



La vicenda di Piasco – ammesso e non concesso che le voci circolanti trovino conferma – potrebbe intersecarsi con quella di Verzuolo, dove l’ex sindacalista Cisl Giancarlo Panero, piaschese di residenza, è arrivato a conclusione del suo secondo mandato consecutivo. Panero, lasciata Verzuolo nelle mani del giovane assessore Mattia Quaglia, suo probabile erede, potrebbe cedere alle profferte che arrivano da Piasco e fungere da “pontiere” ancora per una consiliatura. È un’ipotesi comunque tutta da verificare alla prova dei fatti.





Per tornare a Piasco, fa discutere l’iniziativa lanciata da Paolo Mattio, 64 anni, pensionato Michelin attivo nel mondo del volontariato locale, di farsi promotore di un’eventuale liste civica. Mattio ha affisso in paese una locandina con la quale invita chi fosse interessato a dare la propria adesione entro il 30 settembre.



Dal fronte della maggioranza uscente si fa il nome dell’attuale vicesindaco Paolo Moro, mentre da quello della minoranza di Stefania Dalmasso, dopo il passo indietro (già annunciato) del capogruppo ed ex candidato sindaco Paolo Trovò. Su Piasco si vocifera anche di Dovetta, ma è un’ipotesi circoscritta per ora a chiacchiera da bar o poco più.



Di Isasca abbiamo già detto, nonostante resti da capire se l’attuale sindaco, Guido Foglio, intenda riproporre la propria candidatura a sindaco oppure accetterà di buon grado di lasciare il posto a Dovetta.



Anche per Bellino, il paese dell’alta valle, si cambia. Il sindaco Mario Munari è in carica dal 2009, scadono dunque per lui i tre mandati consecutivi. A Bellino vigono antiche consuetudini di alternanza tra borgate (non sempre rispettate) per cui sarà interessante vedere chi raccoglierà il testimone dal sindaco uscente.