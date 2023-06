Al Politeama di Bra un convegno sulle malattie professionali e l'infortunio dell'arto superiore

Dito a scatto, tendiniti, dolori cervicali e sindrome del tunnel carpale: l'eredità del lavoro a distanza

Quale prevenzione, terapia e protesizzazione per le nuove patologie da sovraccarico biomeccanico?

Se l’anno del Covid ha dato impulso alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” per promuovere la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (DMS) nei luoghi di lavoro, un motivo ci sarà.

E, proprio degli aggiornamenti della ricerca medica e scientifica legati all’evoluzione delle patologie muscolo-scheletriche influenzate dai nuovi “non-luoghi” di lavoro, si è occupato il partecipatissimo convegno nazionale “Malattie professionali ed infortuni dell’arto superiore”, promosso lo scorso 9 giugno nel teatro Politeama di Bra dall’Università di Torino e Asl Cn2 con il sostegno compatto del mondo Confcommercio grazie al coinvolgimento di Ascom Bra, Alba, Fossano e Savigliano.

Una platea di oltre centocinquanta operatori della filiera sanitaria tra chirurghi, fisioterapisti, infermieri e tecnici di radiologia medica ha seguito con interesse la carrellata di interventi in modalità “one day” che hanno visto il coinvolgimento di una trentina di oratori, tra accademici, specialisti e ricercatori, con altrettante relazioni basate su recenti e importanti evidenze scientifiche.

“Le patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore sono in continua crescita, con un conseguente aumento dei costi socio-sanitari a livello nazionale – ha sottolineato il Prof. Enrico Pira, coordinatore dell’evento scientifico e direttore del Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell’Università di Torino - La prevenzione e il trattamento di queste patologie sono argomenti di fondamentale interesse essendo queste trasversali in tutte le attività lavorative, dall’agricoltura all’edilizia, passando per il settore manifatturiero”.

Come in ogni contesto, anche qui la testimonianza dei numeri ha dichiarato l’incisività del tema trattato: nell’ultimo decennio, infatti, l’impennata del lavoro a distanza in tutte le sue svariate modalità ha contribuito all’insorgenza o all’aggravamento di disturbi muscolo-scheletrici, arrivando a detenere oltre il 60% del totale rappresentato.

Molto apprezzato l’intervento dell’Assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che ha valorizzato e incoraggiato l’importanza di un approccio multidisciplinare per aumentare, oltre al grado di consapevolezza su questi disturbi, una gestione proattiva per fornire nuovi strumenti di prevenzione ad aziende e lavoratori.

La moderna letteratura scientifica dimostra come, la prolungata posizione da seduti e uno stile di vita sedentario uniti alla scarsa ergonomia della postazione extra-lavoro, vanno a colpire sistematicamente la zona lombare, il collo, le spalle, le braccia, le mani e i polsi fino a determinare sempre più frequentemente tendiniti, borsiti, sindrome del dito a scatto o del tunnel carpale. Senza contare la tendenza al mantenimento più prolungato della posizione seduta, all’isolamento sociale dai colleghi e la difficoltà a disconnettersi che tutte le tipologie di lavoro a distanza comportano.

Ma la “sfera” della moderna chirurgia della mano ha acceso i riflettori su un’altra recente problematica creata dall’utilizzo massivo degli smartphone: il movimento statico ripetuto, infatti, ridurrebbe la circolazione sanguigna, impedendo così l’apporto di sostanze nutritive ai muscoli e provocando affaticamento e dolore. Di conseguenza, contribuisce a creare l’insorgenza di dolore, rigidità e tremori estesi al collo, alle spalle e alle braccia.

In effetti, le nuove frontiere dell’ergonomia non mancano di soluzioni d’impatto a tutela dell’apparato muscolo scheletrico, dalle scrivanie ribaltabili e regolabili, alle sedute su swisse ball, ai mouse verticali, alle tastiere flessibili.

Ma la dotazione ergonomica di ultima generazione non può garantire, da sola, adeguati livelli di idoneità degli ambienti di lavoro non tradizionali, come ha commentato il Dott. Camillo Scimone, specialista in medicina preventiva oltre che direttore sanitario della Casa di Cura “Città di Bra” e del “Medical Center - DNA Center”, legato al Gruppo Ascom Bra: “L’impennata di smartworker che programmano appuntamenti per disturbi muscolo scheletrici impone di organizzare nuove modalità di accompagnamento tramite informazione ed educazione alla gestione salutare dei cosiddetti ‘uffici domestici’ che, a parte la scarsa ergonomia, riguarda anche l’annoso problema degli stili di vita sedentari di molti smart e teleworkers, che rappresenta un fattore di rischio anche per le malattie cardiovascolari o per il diabete”.

Oltre al mondo della scienza, questa grande partita della prevenzione primaria e della sorveglianza sanitaria coinvolge anche i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), come ha confermato il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero: “Grazie al nostro impegno diretto sulla Medicina del Lavoro condiviso da tutto il gruppo Confcommercio cuneese, stiamo proponendo alle aziende una formazione mirata e nuovi modelli di intervento preventivo sia per scardinare le vecchie abitudini dei lavoratori in qualunque luogo di lavoro, sia per educarli a una nuova consapevolezza corporea, incentivandoli a salvaguardare la propria salute”.