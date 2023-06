Costigliole Saluzzo: solidarietà più forte della pioggia per la Partita del Cuore

Ha vinto la solidarietà venerdì 9 giugno sul campo di Ceretto di Costigliole Saluzzo, grazie all’impegno e alla presenza di tutte le persone che credono ancora nel potere di unire che ha lo sport. Neanche la pioggia riesce a scalfire una forza di tale portata, il numeroso pubblico presente ne è stato la prova.



L’associazione Attivamente ha organizzato un evento che ha saputo raccontare dei valori importanti: sport, amicizia, inclusione e beneficienza e lo ha fatto coinvolgendo molte associazioni, comuni e personalità... mai come in questo caso è corretto affermare che a fare squadra si vince!

«Con questa iniziativa si rinsalda l’amicizia con i paesi vicini e rilanciamo, dopo i terribili mesi della pandemia, una programmazione comune. Un sentito ringraziamento ai tanti castiglionesi, associazioni e singoli, che si sono messi in gioco per la buona riuscita di questa iniziativa e agli sponsor che hanno creduto in noi. “Vince la solidarietà” è un’iniziativa ideata e interamente gestita su base volontaria: solo con il grande impegno di tanti possiamo raggiungere lo scopo solidale che ci siamo prefissati». Queste le parole dell’organizzatore Livio Allisiardi.



L'intero ricavato dell'evento, tra cui i fondi raccolti dall’incasso del botteghino e le offerte per le magliette tecniche commemorative dell’evento autografate dai vip, è stato destinato all’associazione La Cura nello Sguardo.

«Ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato nonostante il mal tempo, tutte le personalità, vip e non, che hanno vestito il ruolo di calciatore e hanno onorato la propria maglia con un gioco sempre pulito, la Protezione Civile, la Pro loco, la Croce Rossa di Busca e tutti i volontari per l’importante supporto logistico a favore della sicurezza, tutti gli sponsor che hanno creduto in questa serata. Soprattutto ringraziamo l’associazione Attivamente e il suo instancabile presidente Livio Allisiardi per aver organizzato tutto questo», dichiara il dottor Fabrizio Motta, vice presidente dell’associazione La Cura nello Sguardo all’uscita dal campo dopo la sua performance nella squadra di casa.



La serata è iniziata presto, dalle 18 grazie all’animazione del pre partita presentata dai ragazzi di Zenzero e Movin' On sotto la direzione artistica di Andrea Caponetto. Gli spettori hanno potuto godere delle esibizioni e delle interviste di centinaia di portacolori di 8 associazioni locali, nel dettaglio: Danza Galvagno di Costigliole, Asd Valle Varaita, Esperia Piasco, Polisportiva Piasco, Podistica Valle Varaita, Libertas Saluzzo Asd (sezione di Villafalletto), Cuneo Volley Busca, Polisportiva Scarnafigi.

Alle 20.30, accompagnati dalla Banda Santa Cecilia hanno fatto ingresso sul campo di gioco le due squadre sfidanti: i vip della Nazionale Italiana TV e Social e il Team J’Amis guidato da Nico Villosio e Gabriele Mainero e rappresentativo dei comuni Costigliole, Busca, Villafalletto, Verzuolo e Scarnafigi.

Tra i vip sono scesi in campo la voce del Gabibbo e autore di Striscia la Notizia Lorenzo Beccati, Steve Vogogna dei Turbolenti, gli UFOZERO 2 Alessio Colucci e Luca Sciarrillo, il mitico Principe Cacca Giampiero Perone, Gabriele Boscaino dai Nirkiop, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri, il Tiktoker Mario Caruso, la Iena Fabio Agnello, il cantante Federico Stragà, Andrea Pisani dei Pampers e il simpaticissimo Baz.

Non è bastato il sostegno del pubblico e il grande impegno della Nazionale Calcio TV: la formazione di casa, con due reti per tempo, ha vinto l’incontro per 4 reti a 0. Durante la cerimonia di premiazione è stato assegnato il Premio Galup per il gol più bello, vinto in ex-aequo a Aimar ed Eandi.

Altro momento di grande emozione è stata la consegna del Premio speciale a Lorenzo Beccati, voce del Gabibbo, per le 300 presenze in nazionale Calcio TV.

Commovente il momento dedicato alla solidarietà in cui è stata presentata l’associazione destinataria dei proventi della kermesse. «Siamo onorati di essere i destinatari di tanta attenzione. La nostra è un’associazione giovane e determinata a realizzare numerosi progetti a favore della comunità, Vogliamo promuovere la consapevolezza dell’importanza delle Cure Palliative tra cittadini e operatori sanitari a supporto delle attività dell’Hospice di Busca e dell’ASL CN1. L’affetto che riceviamo dal territorio e che sentiamo con maggiore intensità in occasioni come queste, ci fa pensare che stiamo lavorando bene e che stiamo costruendo qualcosa di importante», ha dichiarato Fabrizio Giai, presidente dell’associazione La Cura nello Sguardo.