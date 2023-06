Ultimi giorni di scuola al Denina Pellico Rivoira

Gli ultimi giorni al Denina-Pellico-Rivoira sono stati veramente emozionanti per tutti gli studenti, in particolare per i maturandi: in data giovedì 8 giugno, presso il Palazzetto dello Sport di Saluzzo, si è svolto un inedito saluto alle classi quinte, all'interno del quale gli studenti sono stati coinvolti dai rappresentanti d'istituto in un'attività interattiva in cui hanno svelato alcuni retroscena e momenti indimenticabili dei loro anni trascorsi insieme, il tutto condito dalla colonna sonora del DJ Ciuro che ha accompagnato i primi e gli ultimi attimi dell'assemblea.

Nella mattinata seguente, venerdì 9 giugno, è stato un susseguirsi di attività coinvolgenti per gli studenti, ma anche e soprattutto per i professori: la mattinata scolastica, per cui era previsto un orario ridotto, è trascorsa sotto forma di un'assemblea d'istituto, tenutasi in videoconferenza Meet, dove, in primo luogo, abbiamo sperimentato un interessantissimo viaggio tra le meraviglie della nostra zona, proiettate e descritte dal prof. Giletta, al cui intervento sono seguite le premiazioni ad alunni e classi vittoriosi in concorsi sportivi e non solo. L'assemblea si è conclusa con l'ormai tradizionale quiz d'istituto all'interno del quale sono state poste agli studenti 20 domande di cultura generale, con 20 secondi di tempo per ogni risposta attraverso la piattaforma Kahoot.

Al suono della campanella, dopo brindisi e celebrazioni, una rappresentanza di studenti delle classi quinte Denina e Rivoira si è recata presso l'impianto sportivo Careglio di Saluzzo dove si è tenuto un triangolare tra le 2 squadre di rappresentanza degli alunni e la rappresentativa docenti, per poter concludere nel migliore dei modi l'anno scolastico all'insegna della sportività e del divertimento tra studenti e professori.





Matteo Scarano, rappresentante d'Istituto