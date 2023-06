"Un polmone verde nel centro storico": a Savigliano l'inaugurazione dell'area di bookcrossing

Tanti piccoli tavoli con panchine colorate e due frigoriferi/libreria da venerdì scorso, 9 giugno, fanno parte della nuova area di ‘bookcrossing’ realizzata nei giardini ‘Nilde Iotti’ in via Oberdan a Savigliano

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Un polmone verde nel centro storico: luoghi di lettura per costruire relazioni interpersonali”.

Da venerdì nei giardini di via Oberdan chiunque può lasciare un libro, mettendolo a disposizione di altri lettori, favorendone così la circolazione in modo gratuito tra tutti coloro che amano leggere.

L’allestimento di questa area, dedicata a tutti i saviglianesi ma anche a chi è di passaggio, è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa con il Comune di Savigliano, la biblioteca civica, l’associazione Idee in movimento, l’associazione La Rosa Blu (Anffas), grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

L’IC Santarosa ha partecipato, come scuola capofila, al bando della Fondazione CrCuneo estendendo la collaborazione all’altro IC di Savigliano, il Papa Giovanni XXIII, che ha collaborato a una parte del progetto.

Al taglio del nastro ha preso parte il sindaco Antonello Portera con la dirigente dell’IC Santarosa Emanuela Bussi e la dirigente reggente dell’IC Papa Giovanni, Daniela Calandri, attorniati da tanti bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia, primaria e delle medie, che hanno contribuito a realizzare gli arredi della biblioteca a cielo aperto.

Con loro anche l’artista e pittore Mario Picco, che da anni collabora come volontario con i suoi lavori per la scuola dell’infanzia ‘Gullino’ e che, in questa occasione, ha lavorato insieme ai piccoli allievi alla realizzazione dei giochi sui basamenti di legno, mentre i bimbi hanno creato i colorati acchiappasogni.

L’associazione La Rosa Blu, che accoglie persone diversamente abili, ha dipinto le panchine e la biblioteca comunale ‘Luigi Baccolo’ ha donato dei libri che a sua volta aveva ricevuto in donazione.

Il progetto prevede ancora in futuro la pittura del marciapiede con dei giochi disegnati.

I libri sono contenuti in due frigoriferi dismessi, regolarmente bonificati, protetti da un tetto in plexiglass e dipinti dagli alunni delle medie Schiapparelli, sotto la guida della professoressa Stefania Colonna.

All’interno dei frigoriferi/libreria sono anche conservati dei giochi da tavola in legno tra cui dama, scacchi e gioco dell’oca realizzati a mano, che potranno essere utilizzati dai frequentatori dei giardini 'Nilde Iotti'.

È stata inoltre realizzata una comunicazione di carattere ‘aumentativo’ in modo tale che tutti possano usufruire dell’area, anche le persone con difficoltà nel linguaggio orale o la scrittura.

Attraverso un concorso è stato creato il logo da parte della scuola primaria dell’IC Santarosa, mentre i segnalibri e il grande dado, assieme alla comunicazione ‘aumentativa’, sono stati realizzati da parte degli alunni dell’IC Papa Giovanni.

“I due Istituti – spiega la dirigente dell’IC Santarosa Emanuela Bussi - hanno collaborato per un’area a servizio dei saviglianesi promuovendo la lettura, un valore fondante della nostra cultura.

Come dirigente scolastica sono molto soddisfatta e contenta per questa iniziativa dell'IC Santarosa in collaborazione con la Papa Giovanni e ringrazio tutti gli insegnanti e la professoressa Silvia Rabino della scuola Media Schiaparelli che ha coordinato i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e la direttrice dei servizi generali e amministrativi (Dsga) del nostro Istituto, Giuseppina Vallauri, che coordinato tutto l’aspetto amministrativo e contabile.

Mi auguro che quest’area venga utilizzata in modo responsabile da tutti coloro che la frequenteranno, all’insegna della lettura e del tempo libero di qualità”.