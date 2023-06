Morte di Silvio Berlusconi, il ricordo di Enrico Costa: "Un combattente, ha tenuto accesa la voce dei liberali"

"Un pezzo della storia del nostro Paese, un protagonista, un combattente - così ricorda Silvio Berlusconi il vice segretario di Azione, Enrico Costa -. A lui mi legano tanti ricordi, personali e politici ed è con immensa tristezza che ho appreso della sua scomparsa. Mi sembra impossibile che sia potuto accadere".

"Se tanti liberali sono entrati in Parlamento nel 1994, dopo la fine del PLI, lo si deve alla sua discesa in campo - continua il deputato ed ex responsabile Giustizia di Forza Italia - Perché Berlusconi ha tenuto accesa la voce dei liberali in quel momento in cui tutto pareva perso.