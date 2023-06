Beach Volley: coppia lombarda si aggiudica la tappa di Sanremo del circuito italiano 'Serie 1'

Le teste di serie n° 1, i lombardi Matteo Camozzi e Federico Geromin, si sono aggiudicati la tappa di Sanremo, valida per il circuito italiano di beach volley ‘Serie 1’.

Si sono aggiudicati una finale spettacolare, con continui ribaltamenti del parziali, sui savonesi Marco Rossetti e Daniele Travi.

Primo set appannaggio dei giovani di Savona per 21-18 e, quando il secondo sembrava nuovamente pendere dalla loro parte (18-14), i lombardi hanno tirato fuori grinta e gioco, aggiudicandoselo per 22-20. Nel terzo e decisivo set, i savonesi sono crollati fisicamente e mentalmente, con Camozzi-Geromin che prevalgono per 15-11.

Al terzo posto la giovane coppia di Torino, formata da Fabrizio Mussa e Raoul Acerbi, che si sono imposti nella finalina per 2-0 sui cuneesi Matteo Pistolesi ed Omar Biglino. Quinto posto, a pari merito, per i lombardi Nicolò Pozzi e Samuele Fioretta con la coppia Andrea Bettucchi e Robert Torello.

E’ stato un torneo di ottimo livello tecnico ed agonistico, con la direzione dello staff federale diretta dal supervisore Angelino Esposito. L'organizzazione, curata dalla Polisportiva Riviera Volley Sanremo, si è avvalsa della collaborazione dell’Assessorato allo Sport e Turismo del comune, con Gianni Crespi Consulenza e Finanza, Acqua Calizzano, Sanremo News, Azienda Il Bey e Grafiche Amadeo.